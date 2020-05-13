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Ракурс
Штрафы за повреждение телекоммуникационных сетей увеличила Верховная Рада

Парламент увеличил штрафы за повреждение телекоммуникационных сетей

13 мая 2020, 17:48
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Верховная Рада 13 мая на внеочередном пленарном заседании приняла законопроект № 2654 об усилении защиты телекоммуникационных сетей, предусматривающий существенное увеличение штрафов за их повреждение.

Проект закона во втором чтении нашел поддержку 288 нардепов. Этот нормативный акт 16 апреля нардепы приняли в первом чтении, сократив сроки его подготовки до окончательного рассмотрения в стенах парламента. Законопроект № 2654 накануне Нового года народные избранники впервые получили для ознакомления.

Документ предусматривает усиление уголовной и административной ответственности лиц за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети. Максимальный штраф, согласно законопроекту, составляет 200 необлагаемых минимумов для физических лиц (3,4 тыс. грн) и до 400 необлагаемых минимумов (6,8 тыс. грн) — для юридических лиц. Максимальное уголовное наказание составляет 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Штрафи за пошкодження телекомунікаційних мереж збільшила Верховна Рада

Штрафи за пошкодження телекомунікаційних мереж збільшила Верховна Рада



Штрафи за пошкодження телекомунікаційних мереж збільшила Верховна Рада

Как указано в пояснительной записке к документу, увеличение количества преступлений, связанных с разрушением телесетей, связано с несопоставимостью последствий с наказанием.

Источник: Ракурс


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