Штрафы за повреждение телекоммуникационных сетей увеличила Верховная Рада

https://racurs.ua/n138124-parlament-uvelichil-shtrafy-za-povrejdenie-telekommunikacionnyh-setey.html

Ракурс

Верховная Рада 13 мая на внеочередном пленарном заседании приняла законопроект № 2654 об усилении защиты телекоммуникационных сетей, предусматривающий существенное увеличение штрафов за их повреждение.

Проект закона во втором чтении нашел поддержку 288 нардепов. Этот нормативный акт 16 апреля нардепы приняли в первом чтении, сократив сроки его подготовки до окончательного рассмотрения в стенах парламента. Законопроект № 2654 накануне Нового года народные избранники впервые получили для ознакомления.

Документ предусматривает усиление уголовной и административной ответственности лиц за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети. Максимальный штраф, согласно законопроекту, составляет 200 необлагаемых минимумов для физических лиц (3,4 тыс. грн) и до 400 необлагаемых минимумов (6,8 тыс. грн) — для юридических лиц. Максимальное уголовное наказание составляет 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как указано в пояснительной записке к документу, увеличение количества преступлений, связанных с разрушением телесетей, связано с несопоставимостью последствий с наказанием.