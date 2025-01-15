В Украине в 14-й раз продлили действие военного положения. Фото:

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Термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації продовжено.

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У середу, 15 січня, Верховна Рада ухвалила законопроекти № 12404 та № 12405 голосами 315 та 310 нардепів відповідно. Таким чином воєнний стан та мобілізація продовжені ще на 90 днів. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Це вже 14 раз ВРУ ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть до 8 лютого та 9 травня 2025 року.

Тепер відповідні документи має підписати глава держави.

Як відомо, воєнний стан передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян. У цей період можуть діяти комендантська година, заборона проведення масових заходів, обмеження свободи пересування, вилучення майна для потреб оборони. Також можливе залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає право на відстрочку від мобілізації цивільним громадянам, що пройшли російський полон. Також цей закон дає відстрочку від мобілізації для тих, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні.