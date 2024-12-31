Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n202702-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-vidstrochku-vid-mobilizaciyi-cyvilnym-pislya-polonu.html

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає право на відстрочку від мобілізації цивільним громадянам, що пройшли російський полон.

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Український парламент ухвалив проект закону № 12104 і 20 листопада направив його на підпис главі держави. А 31 грудня президент повернув закон із підписом. Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.

Цей документ вносить зміни до ст. 26 закону «Про військовий обов’язок та військову службу». У ньому вказано, що люди, які пройшли російський полон, можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою.

Також цей закон дає відстрочку від мобілізації для тих, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні. Під «родичами» мають на увазі чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір або рідних (повнорідних, неповнорідних) братів і сестер. Закон усуває правову невизначеність про підстави для відстрочки

Нагадаємо, 30 грудня президент Володимир Зеленський закон 4170-ІХ про ліквідацію МСЕК, який передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.