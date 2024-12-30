Зеленський підписав законопроект про ліквідацію МСЕК

Володимир Зеленський, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n202662-zelenskyy-pidpysav-zakonoproekt-pro-likvidaciu-msek.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав Закон 4170-ІХ про ліквідацію МСЕК.

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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Підписаний Зеленським закон передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.

Щоб унеможливити корупцію, комісії вибірково отримуватимуть на розгляд пацієнта, але ані він сам, ані комісія не будуть знати, хто з лікарів розглядатиме питання, — вказано в повідомленні. — Без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей.