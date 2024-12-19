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Ракурс
Верховна Рада підтримала ліквідацію МСЕК, фото: Ярослав Железняк

Законопроект про ліквідацію МСЕК ухвалила Рада

19 гру 2024, 14:41
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 грудня, ухвалила в цілому законопроект № 12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії.


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За відповідне рішення голоси віддали 259 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цей законопроект передбачає, що з 1 січня 2025 року функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії, сформовані у кластерних і надкластерних лікарнях. Замість поняття «медико-соціальна експертиза» зʼявиться термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Джерело: Ракурс


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