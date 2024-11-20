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ВРУ підтримала законопроект про ліквідацію МСЕК. Фото:

Рада підтримала законопроект про ліквідацію МСЕК

20 лис 2024, 15:20
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Верховна Рада підтримала ліквідацію системи медико-соціальної експертизи (МСЕК).


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У середу, 20 листопада, парламентарі проголосували за законопроект № 12178 у першому читанні. Документ, який передбачає створення оновленої цифровізованої системи, підтримали 260 депутатів. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його інформацією, зараз функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії, які встановлюватимуть групи інвалідності, направлятимуть на додаткове обстеження, плануватимуть і проводитимуть повторні обстеження тощо.

А проект закону № 12178 передбачає заміну застарілої системи МСЕК на Оцінювання повсякденного функціонування особи. А в зв’язку з виключенням із законодавства медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності, будуть внесені відповідні зміни й до низки інших чинних законів.

Також законопроект встановить, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності.

Нагадаємо, 4 листопада до Верховної Ради був поданий законопроект № 12178, який підготував Кабінет міністрів України. Того дня документ передали на розгляд комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичної страховки.

Джерело: Ракурс


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