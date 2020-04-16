Рада предварительно увеличила штрафы за повреждение телекоммуникационных сетей

https://racurs.ua/n136844-rada-predvaritelno-uvelichila-shtrafy-za-povrejdenie-telekommunikacionnyh-setey.html

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Законопроект об усилении защиты телекоммуникационных сетей (№ 2654) сегодня на внеочередном заседании поддержала Верховная Рада. Проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за повреждение телесетей, за основу приняли 315 нардепов. Еще 267 голосов депутаты дали за сокращение сроков подготовки документа ко второму чтению.

Этот законопроект 28 декабря депутаты впервые получили для ознакомления, а в четверг приняли в первом чтении. Проект № 2654 предусматривает усиление уголовной и административной ответственности лиц за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети.

Максимальный штраф, согласно законопроекту, составляет 200 необлагаемых минимумов для физических лиц (3,4 тыс. грн) и до 400 необлагаемых минимумов (6,8 тыс. грн) — для юридических лиц. Максимальное уголовное наказание составляет 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как указано в пояснительной записке к документу, увеличение количества преступлений, связанных с разрушением телесетей, связано с несопоставимостью последствий с наказанием.