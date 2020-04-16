Рада попередньо збільшила штрафи за пошкодження телекомунікаційних мереж

https://racurs.ua/ua/n136844-rada-poperedno-zbilshyla-shtrafy-za-poshkodjennya-telekomunikaciynyh-merej.html

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Законопроект щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж (№ 2654) сьогодні на позачерговому засіданні підтримала Верховна Рада. Проект закону, який передбачає збільшення штрафів за пошкодження телемереж, за основу ухвалили 315 нардепів. Ще 267 голосів депутати дали за скорочення термінів підготовки документа до другого читання.

Цей законопроект 28 грудня депутати вперше отримали для ознайомлення, а у четвер ухвалили у першому читанні. Проект № 2654 передбачає посилення кримінальної та адміністративної відповідальності осіб за пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі.

Максимальний штраф, згідно із законопроектом, становить 200 неоподатковуваних мінімумів для фізичних осіб (3,4 тис. грн) і до 400 неоподатковуваних мінімумів (6,8 тис. грн) — для юридичних осіб. Максимальне кримінальне покарання становить 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, збільшення кількості злочинів з руйнуванням телемереж, пов’язано із неспіврозмірністю наслідків з покаранням.