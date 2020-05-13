Штрафи за пошкодження телекомунікаційних мереж збільшила Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n138124-parlament-zbilshyv-shtrafy-za-poshkodjennya-telekomunikaciynyh-merej.html

Ракурс

Верховна Рада 13 травня на позачерговому пленарному засіданні ухвалила законопроект № 2654 щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж, який передбачає суттєве збільшення штрафів за їх пошкодження.

Проект закону у другому читанні знайшов підтримку 288 нардепів. Цей нормативний акт 16 квітня нардепи ухвалили у першому читанні, скоротивши терміни його підготовки до остаточного розгляду у стінах парламенту. Законопроект № 2654 напередодні Нового року депутати вперше отримали для ознайомлення.

Документ передбачає посилення кримінальної та адміністративної відповідальності осіб за пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі. Максимальний штраф, згідно із законопроектом, становитиме 200 неоподатковуваних мінімумів для фізичних осіб (3,4 тис. грн) і до 400 неоподатковуваних мінімумів (6,8 тис. грн) — для юридичних осіб. Максимальне кримінальне покарання становить 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, збільшення кількості злочинів з руйнуванням телемереж, пов’язано із неспіврозмірністю наслідків з покаранням.