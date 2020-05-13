У Києві сталася стрілянина біля церкви, ЗМІ повідомили про самогубство підозрюваного, фото — Известия

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Ракурс

Стрілянина сталася сьогодні удень на столичному Подолі. Інцидент на вулиці Мостицькій у Києві призвів до вогнепального поранення чоловіка.

Як повідомляє столична поліція, постраждалий знаходиться в лікарні. Стрілянина сталася біля одного з храмів столиці. Слідчо-оперативна група Подільського управління поліції встановлює всі обставини інциденту. Правоохоронці не повідомляють мотивів злочину, а також зброї, з якої стріляли.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) КК України.

Тим часом «Вартові Еспресо» у Facebook розповіли, що, за непідтвердженою офіційно інформацією, стрілець після того, як підстрелив свого опонента, втік до Чернігівської області. У смт Десна він нібито застрелився.

«Ракурс» на початку травня повідомляв про стрілянину, яку влаштував для соцмереж підліток у Дніпрі. Він під час інтернет-трансляції відкрив вогонь по перехожих.