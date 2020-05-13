Нацгвардія попередньо отримала право перевіряти речі українців

https://racurs.ua/ua/n138101-parlament-poperedno-dozvolyv-nacgvardiyi-pereviryaty-rechi-ukrayinciv.html

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Національна гвардія не отримала право перевіряти речі українців. Сьогодні Верховна Рада у першому читанні не змогла прийняти за основу проект закону № 3105, який передбачає внесення змін до законодавства щодо вдосконалення правових засад діяльності Нацгвардії. Цей законопроект підтримали тільки 179 парламентарів.

Рада згодом не змогла знайти голоси і за спрямування законопроекту на доопрацювання в комітет, і розробнику. Парламент відхилив законопроект.

Нацгвардійці завдяки ухваленню цього законопроекту могли отримати право складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд громадян, речей тощо. Бюджетний комітет Ради у своєму висновку зауважив, що проект закону № 3105 «може збільшити надходження до бюджету».

Реалізація цього законопроекту… може потребувати додаткових видатків державного бюджету на забезпечення Національної гвардії України та може збільшити надходження бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що застосовуватимуться, — йдеться у висновку комітету від 24 квітня.

У пояснювальній записці до нормативного акту його метою вказується «розвиток спроможності Нацгвардії забезпечувати громадську безпеку». За словами авторів законопроекту, наразі нацгвардійці під час самостійного виконання функцій з охорони громадського порядку не можуть реалізовувати всі передбачені законом «Про Національну поліцію» повноваження, зокрема, щодо реагування на правопорушення.

Нагадаємо, раніше комітету з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити цей законопроект за основу. Ініціаторами цього законопроекту є депутати зі «Слуги народу» Максим Павлюк, Олександр Бакумов, Ігор Герасименко, Артем Дмитрук та Дмитро Припутень.