Нацгвардія може отримати право перевіряти речі громадян

Бійці Нацгвардії можуть отримати право перевіряти речі громадян, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136482-nacgvardiya-moje-otrymaty-pravo-pereviryaty-rechi-gromadyan.html

Ракурс

Нацгвардійці можуть отримати право складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд громадян, огляд речей тощо.

Відповідні повноваження їм може надати законопроект № 3105 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України», який розглядався під час сьогоднішнього засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

В результаті комітет, засідання якого відбувалося у режимі відеоконференції, рекомендував Раді прийняти цей законопроект за основу.

У пояснювальній записці цього законопроекту його метою вказується «розвиток спроможності Національної гвардії України забезпечувати громадську безпеку».

За словами авторів законопроекту, наразі нацгвардійці під час самостійного виконання функцій з охорони громадського порядку не можуть реалізовувати всі передбачені законом «Про Національну поліцію» повноваження, зокрема, щодо реагування на правопорушення.

Ініціаторами цього законопроекту є депутати зі «Слуги народу» Максим Павлюк, Олександр Бакумов, Ігор Герасименко, Артем Дмитрук та Дмитро Припутень.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Нацгвардія запропонувала «берці в подарунок» тим, хто захоче приєднатися до її лав.