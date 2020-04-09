Нацгвардия может получить право проверять вещи граждан

Бойцы Нацгвардии могут получить право проверять вещи граждан, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n136482-nacgvardiya-mojet-poluchit-pravo-proveryat-veschi-grajdan.html

Ракурс

Нацгвардейцы могут получить право составлять протоколы об административных правонарушениях, проводить личный досмотр граждан, досмотр вещей и т. п.

Соответствующие полномочия им может предоставить законопроект № 3105 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины», который рассматривался в ходе сегодняшнего заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В результате комитет, заседание которого проходило в режиме видеоконференции, рекомендовал Раде принять этот законопроект за основу.

В пояснительной записке этого законопроекта его целью указывается «развитие способности Национальной гвардии Украины обеспечивать общественную безопасность».

По словам авторов законопроекта, в настоящее время нацгвардейцы во время самостоятельного выполнения функций по охране общественного порядка не могут реализовывать все предусмотренные законом «О Национальной полиции» полномочия, в частности, относительно реагирования на правонарушения.

Инициаторами этого законопроекта являются депутаты из «Слуги народа» Максим Павлюк, Александр Бакумов, Игорь Герасименко, Артем Дмитрук и Дмитрий Припутень.

Напомним, в ноябре прошлого года Нацгвардия предложила «берцы в подарок» тем, кто захочет присоединиться к ее рядам.