В Украине предлагают ввести культурный сбор, фото:

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Народные депутаты предлагают ввести в Украине «единый культурный сбор».

Член партии «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила об этом в видеообращении, опубликованном на странице политсилы в социальной сети Фейсбук.

Кравчук отметила, что в креативных индустриях заняты около миллиона человек в Украине — как в государственных, так и в частных структурах.

По ее словам, всего запланировано несколько шагов для поддержки креативных индустрий.

Первым шагом является уменьшение стоимости аренды, например, для кинотеатров, которые из-за карантина не работают. Соответствующее нововведение предусматривает законопроект № 3377, инициаторами которого есть ряд народных депутатов из «Слуги народа». Также запланирована поддержка теле- и радиокомпаний.

«А следующий наш шаг очень важен — это будет внедрение единого культурного сбора», — отметила Кравчук.

Водночас у своєму Фейсбуці Кравчук, коментуючи цю ініціативу, заявила, що «жодних додаткових податків чи зборів не з’являється». За її словами, народні обранці вирішили уточнити деякі норми Податкового кодексу, щоб застосувати до операцій креативних індустрій пільгові ставки ПДВ в розмірі 7% та 0%.

В то же время в своем Фейсбуке Кравчук, комментируя эту инициативу, заявила, что «никакие дополнительные налоги или сборы не появляются». По ее словам, народные избранники решили уточнить некоторые нормы Налогового кодекса, чтобы применить к операциям креативных индустрий льготные ставки НДС в размере 7% и 0%.

Перечни этих операций в настоящее время уточняются, — отмечает Кравчук.

В Украине в 2014 году, после оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбасса был введен военный сбор в размере 1,5%, призванный помочь армии.

Напомним, Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания запретила штрафовать украинцев за неуплату потребительских кредитов до конца карантина.