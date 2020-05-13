Рада предварительно позволила скрывать внебрачных детей и декларации советников Офиса президента

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Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая внесла изменения в антикоррупционное законодательство, предварительно позволив скрывать внебрачных детей и декларации советников в Офисе президента Украины. Законопроект № 3355−1, уточняющий перечень субъектов декларирования, в первом чтении поддержали 244 народных избранников.

Согласно проекту закона, антикоррупционное законодательство не распространяется на советников, помощников, уполномоченных, пресс-секретаря президента Украины, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. Также предлагаются изменения в определении характеристик членов семьи субъекта декларирования, — говорится в пояснительной записке к нормативному акту.

Ранее оппозиционные фракции заявили, что изменения в антикоррупционное законодательство, позволят:

не декларировать имущество детей, не проживающих вместе с родителями, поскольку до 1 июня «Слуги народа» должны впервые обнародовать декларации;





не подавать декларации советникам в Офисе президента, что является значительным коррупционным риском.

В свою очередь, Национальное агентство по предупреждению коррупции не поддержало исключение из числа членов семьи субъекта декларирования детей, не проживающих с чиновниками. В то же время НАПК положительно оценило предложение об отнесении к числу лиц, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, руководителей, их заместителей и членов наблюдательного совета акционерных обществ с 50%-м госкапиталом.