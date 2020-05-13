Общая граница Австрии и Германии планируют открыть к 15 июня, фото: Hardo Müller

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Ракурс

Германия и Австрия планируют до 15 июня открыть общую границу.

Канцлер Германии Ангела Меркель и канцлер Австрии Курц недавно достигли такой договоренности, сообщает агентство Bloomberg.

Причем открытие границы между двумя государствами будет проходить в два этапа — первый начнется 15 мая. Тогда строгие ограничения будут несколько ослаблены. С 15 июня общую границу планируют полностью открыть, если эпидемиологическая ситуация к тому времени не ухудшится.

Австрия также планирует до 15 июня полностью открыть границы со Швейцарией и Люксембургом.

В то же время канцлер Австрии Курц недавно заявил, что пока нет оснований рассматривать открытие границы с Италией или снятия ограничений на проезд с Францией или Испанией, поскольку новых случаев инфицирования там все еще слишком много.

В то же время Германия с 15 июня планирует полностью открыть свои границы. Ослабление пограничных ограничений в Германии начнется с 16 мая по снятию ограничений на границе с Люксембургом и Данией.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко недавно рассказал, когда наше государство может открыть свои границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса.