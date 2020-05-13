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Ракурс
Сегодня в Одесской таможне прошли обыски и задержания, фото: ГБР

Обыски в Одесской таможне: в Офисе генпрокурора сообщили подробности (ФОТО)

13 мая 2020, 23:57
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В Офисе генпрокурора сообщили подробности относительно сегодняшних обысков и задержаний в Одесской таможне.

На взятке сегодня задержали исполняющего обязанности начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Причастность к этому преступлению руководства всей Одесской таможни проверяется. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что таможенники систематически требовали «вознаграждение» за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий. Чиновника таможни задержали во время получения взятки в размере 1,3 тыс. долл. США.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Соответствующее правонарушение подпадает под действие ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. За его совершение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сегодня в Одесской таможне прошли обыски и задержания, фото: ГБР

Сегодня в Одесской таможне прошли обыски и задержания, фото: ГБР

Сегодня в Одесской таможне прошли обыски и задержания, фото: ГБР

Сегодня в Одесской таможне прошли обыски и задержания, фото: ГБР



Сегодня в Одесской таможне прошли обыски и задержания, фото: ГБР

Напомним, СМИ со ссылкой на информированные источники ранее сообщали, что правоохранители задержали руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова, которому инкриминируют получение взятки в размере 1,8 тыс. долл. США.

Источник: Ракурс


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