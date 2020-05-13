Сегодня в Одесской таможне прошли обыски и задержания, фото: ГБР

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В Офисе генпрокурора сообщили подробности относительно сегодняшних обысков и задержаний в Одесской таможне.

На взятке сегодня задержали исполняющего обязанности начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Причастность к этому преступлению руководства всей Одесской таможни проверяется. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что таможенники систематически требовали «вознаграждение» за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий. Чиновника таможни задержали во время получения взятки в размере 1,3 тыс. долл. США.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Соответствующее правонарушение подпадает под действие ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. За его совершение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, СМИ со ссылкой на информированные источники ранее сообщали, что правоохранители задержали руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова, которому инкриминируют получение взятки в размере 1,8 тыс. долл. США.