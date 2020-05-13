Сьогодні в Одеській митниці відбулися обшуки та затримання, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n138146-obshuky-v-odeskiy-mytnyci-v-ofisi-genprokurora-povidomyly-podrobyci-foto.html

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В Офісі генпрокурора повідомили подробиці щодо сьогоднішніх обшуків та затримань в Одеській митниці.

На хабарі сьогодні затримали виконувача обов’язків начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Причетність до цього злочину керівництва всієї Одеської митниці перевіряється. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що митники систематично вимагали «винагороду» за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод. Посадовця митниці затримали під час отримання хабара на суму 1,3 тис. дол. США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Відповідне правопорушення підпадає під дію ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. За його скоєння законодавство передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, ЗМІ з посилання на інформовані джерела раніше повідомляли, що правоохоронці затримали керівника Одеської митниці Михайла Грибанова, якому інкримінують отримання хабара на суму 1,8 тис. дол. США.