Війна на Донбасі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n138147-na-donbasi-okupanty-nakryly-vognem-pozyciyi-syl-oos-ie-zagyblyy-i-poranenyy.html

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Війна на Донбасі триває. За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти дев’ять разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, ще один був поранений.

Бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли були зафіксовані поблизу Гнутово, Талаківки, Широкіно і Старогнатівки. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстрілювали українських військових із мінометів 82 і 120 мм калібру, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Кримського, Орехово і в районі Катеринівки.

За даними розвідки, 13 травня українські військовослужбовці поранили трьох російських окупантів.

З початку поточної доби бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксовані поблизу Авдіївки, Верхньоторецька, Зайцево і Хутора Вільного. За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що дії Москви направлені на те, щоб офіційно піти з Донбасу, але фактично там залишитися назавжди.