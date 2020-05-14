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Війна на Донбасі. Фото: Укрінформ

На Донбасі окупанти накрили вогнем позиції сил ООС, є загиблий і поранений

14 тра 2020, 07:48
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Війна на Донбасі триває. За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти дев’ять разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, ще один був поранений.

Бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли були зафіксовані поблизу Гнутово, Талаківки, Широкіно і Старогнатівки. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстрілювали українських військових із мінометів 82 і 120 мм калібру, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Кримського, Орехово і в районі Катеринівки.

За даними розвідки, 13 травня українські військовослужбовці поранили трьох російських окупантів.



З початку поточної доби бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксовані поблизу Авдіївки, Верхньоторецька, Зайцево і Хутора Вільного. За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що дії Москви направлені на те, щоб офіційно піти з Донбасу, але фактично там залишитися назавжди.


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