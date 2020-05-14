Курс валют на 14 мая. Фото: Pexels

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 14 мая был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 26,69 грн/долл., что на 10 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также упал в цене. 14 мая один евро стоит 29 грн и 3 коп. Это на 5 копеек дешевле, чем вчера. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 14 мая:

1 фунт стерлингов — 32,88 грн;

1 долл. США — 26,69 грн;

1 швейцарский франк — 27,56 грн;

10 йен — 2,49 грн;

10 российских рублей — 3,64 грн;

1 евро — 29,3 грн.

При этом в Национальном банке заявили, что регулятор, вероятно, сможет продолжить снижение учетной ставки в этом году для стимулирования экономики. При условии продолжения сотрудничества с МВФ Нацбанк ожидает дальнейшее снижение учетной ставки до 7% в течение этого года. Также отмечается, что Украина, как и большинство других стран, нуждается в масштабных средства для борьбы с коронавирусным кризисом.

Напомним, в Национальном банке считают, что в ближайшие месяцы в Украине рост цен умеренно ускорится из-за мартовского ослабления гривны. Также Нацбанк прогнозирует во втором квартале 2020 года ускорение инфляции, однако расти она будет довольно медленно и будет находиться в пределах 5−6% в конце года.