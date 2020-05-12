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Коронавірус поширюється у Київській області: де найбільше заражених. Фото: Ракурс

Коронавірус поширюється у Київській області: де найбільше заражених

12 тра 2020, 13:14
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Коронавірус у Київській області продовжує поширюватися. За останню добу лабораторно підтверджено 23 нових випадки інфікування коронавірусом. Всього в області заразилися коронавірусом 1 тис. 23 особи, в тому числі 93 дитини і 160 медпрацівників.

Інформацію про поширення коронавірусу на території Київської області оприлюднила прес-служба Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

У розрізі районів епідеміологічна ситуація виглядає наступним чином.

В Обухівському районі зафіксовано 195 випадків зараження. У тому числі у наступних населених пунктах:

  • місті Обухів — 88 осіб;
  • смт. Козин — 22 особи;
  • місті Українка — 29 осіб;
  • селі Нещерів — 10 осіб;
  • селі Таценки — восьмеро осіб;
  • селі Романків — п’ятеро осіб;
  • селі Красне-1 — семеро осіб;
  • селі Деремезне — двоє осіб;
  • селі Григорівка — четверо осіб;
  • селі Красна Слобідка — двоє осіб;
  • селі Германівка — двоє осіб;
  • селі Матяшівка — восьмеро осіб;
  • селі Перше Травня — одна особа;
  • селі Халеп’я — одна особа;
  • селі Трипілля — одна особа;
  • селі Жуківці — троє осіб;
  • селі Гусачівка — одна особа;
  • селі Долина — одна особа.

У Києво-Святошинському районі зафіксовані 324 випадки зараження, у тому числі у наступних населених пунктах:

  • місто Вишневе — 159 осіб;
  • селі С. Борщагівка — 36 осіб;
  • селі Крюковщина — 22 особи;
  • місто Боярка — 19 осіб;
  • селі П. Борщагівка — 25 осіб;
  • селі Лісники — п’ятеро осіб;
  • селі Гатне — шестеро осіб;
  • селі Святопетрівське — 12 осіб;
  • селі Дмитрівка — п’ять чоловік;
  • селі Білогородка — шестеро осіб;
  • селі Тарасівка — семеро осіб;
  • селі Чайки — троє осіб;
  • селі Нове — одна особа;
  • селі Кременище — одна особа;
  • селі Капітанівка — одна особа;
  • селі Гнатівка — одна особа;
  • селі Юіївка — двоє осіб;
  • селі Гореничі — одна особа;
  • селі Ходосівка — одна особа;
  • селі Круглик — одна особа;
  • селі Мих. Рубежівка — одна особа;
  • селі Личанка — дві особа;
  • селі Віта Поштова — одна особа;
  • селі Мироцьке — двоє осіб;
  • селі Хотів — одна особа;
  • селі Чабани — одна особа.

У Баришівському районі сім випадків зараження коронавірусом у селах:

  • Недра — одна особа;
  • Дернівка — одна особа;
  • Лехнівка — п’ятеро осіб.

У Білоцерківському районі підтверджено сім випадків зараження у населених пунктах:

  • селі М. Вільшанка — одна особа;
  • селі Фурси — двоє осіб;
  • місті Узин — четверо осіб.

У Бориспільському районі 31 випадок зараження у наступних селах:

  • Гора — п’ятеро осіб;
  • Гнідин — двоє осіб;
  • Вороньків — троє осіб;
  • Проліски — шестеро осіб;
  • Головурів — одна особа;
  • Кийлів — одна особа;
  • Петропавлівське — одна особа;
  • Вишеньки — троє осіб;
  • Городище — одна особа;
  • Дударків — одна особа;
  • Щасливе — двоє осіб;
  • Глибоке — п’ятеро осіб.

У Броварському районі зафіксовано 48 випадків зараження коронавірусом у наступних населених пунктах:

  • селі Зазим’я — дев’ятеро осіб;
  • селі Княжичі — двоє осіб;
  • смт Калита — двоє осіб;
  • селі Требухів — шестеро осіб;
  • селі Погреби — одна особа;
  • селі Велика Димерка — 13 осіб;
  • селі Гоголів — одна особа;
  • селі Красилівка — троє осіб;
  • селі Бобрик — двоє осіб;
  • селі Мокрець — п’ятеро осіб;
  • селі Заворичі — двоє осіб;
  • селі Шевченкове — одна особа;
  • селі Залісся — одна особа.

У Бородянському районі сім випадків зараження у наступних населених пунктах:

  • смт. Немішаєво — двоє осіб;
  • смт Клавдієво — одна особа;
  • селі Загальці — одна особа;
  • селі Здвижівка — двоє осіб;
  • селі Бабинці — одна особа.

У Васильківському районі 20 випадків зараження коронавірусом у наступних селах:

  • Рославичі — троє осіб;
  • Іванковичі — одна особа;
  • Погреби — двоє осіб;
  • Данилівка — троє осіб;
  • М. Салтанівка — одна особа;
  • Здорівка — троє осіб;
  • Глеваха — шестеро осіб;
  • Безп’ятне — одна особа.

Тринадцятої У Вишгородському районі 13 підтверджених випадків зараження коронавірусом у наступних селах:

  • Нові Петрівці — троє осіб;
  • Старі Петрівці — одна особа;
  • Тарасівщина — одна особа;
  • Димер — двоє осіб;
  • Демидів — одна особа;
  • В. Дубечня — одна особа;
  • Козоровичі — одна особа;
  • Новосілки — одна особа;
  • Лютіж — одна особа;
  • Лебедівка — одна особа.

В Іванківському районі зафіксовано два випадки зараження коронавірусом у селах Тетерівське і Дитятки.

У Макарівському районі підтверджено 12 випадків зараження у наступних селах:

  • Мостище — двоє осіб;
  • Березівка ​​- троє осіб;
  • Лишня — одна особа;
  • Фасова — одна особа;
  • Гавронщина — одна особа;
  • Вільне — одна особа;
  • Бишів — двоє осіб;
  • Почепин — одна особа.

У Миронівському районі три випадки зараження коронавірусом у селах:

  • Маслівка — двоє осіб;
  • Зеленьки — одна особа.

У Кагарлицькому районі 30 випадків зараження у селах:

  • Слобода — 12 осіб;
  • Зелений Яр — четверо осіб;
  • Новосілки — четверо осіб;
  • Юшки — шестеро осіб;
  • Горохове — двоє осіб;
  • Панікарча — одна особа;
  • Липовець — одна особа.

У Переяслав-Хмельницькому районі сім випадків інфікування у селах:

  • Пристроми — одна особа;
  • Стовп’яги — одна особа;
  • Циблі — одна особа;
  • В. Каратуль — одна особа;
  • Ульянівка — двоє осіб;
  • Дівички — одна особа.

Другий У Поліському районі підтверджено два випадки зараження у селах Стещино і Максимовичі.

У Рокитнянському районі по одному випадку зараження в селах Запруди, Троїцьке і Ольшаниця.

У Ставищенському районі сім випадків зараження зафіксовані у селі Гейсиха.

У Таращанському районі один випадок інфікування у селі Лука.

У Згурівському районі два випадки зараження коронавірусом у селах Черевки і Стара Оржиця.

У Богуславському районі шість випадків інфікування у селах:

  • Щербашинці — троє осіб;
  • Дибинці — одна особа;
  • Івки — двоє осіб.

У Фастівському районі три випадки зараження у селах Червоне, Велика Снітинка і Мала Снітинка.

У Сквирському районі зафіксовано два випадки інфікування у селі Самгород.

Також випадки зараження коронавірусом зафіксовані в наступних населених пунктах Київської області:

  • місто Біла Церква — 24 особи;
  • смт. Барищівка — одна особа;
  • місто Бровари — 33 особи;
  • місто Бориспіль — 38 осіб;
  • смт. Бородянка — троє осіб;
  • місто Буча — 24 особи;
  • місто Березань — одна особа;
  • місто Васильків — 18 осіб;
  • смт. Глеваха — двоє осіб;
  • смт. Володарка — троє осіб;
  • місто Вишгород — 17 осіб;
  • місто Ірпінь — 30 осіб;
  • місто Макарів — одна особа;
  • місто Фастів — 20 осіб;
  • смт. Ворзель — четверо осіб;
  • смт. Гостомель — восьмеро осіб;
  • смт. Коцюбинське — 11 осіб;
  • смт. Ставище — одна особа;
  • місто Кагарлик — 33 особи;
  • місто Переяслав — семеро осіб;
  • смт. Рокитне — шестеро осіб;
  • місто Богуслав — двоє осіб;
  • місто Яготин — двоє осіб;
  • смт. Іванків — двоє осіб.

Лікування у стаціонарах проходять 188 пацієнтів, амбулаторно лікуються вдома проходять 835 осіб.

Всього за час епідемії у Київській області вилікувалися від коронавірусу 173 людини, в тому числі 16 дітей. Жертвами коронавірусу стали 22 особи.



За період карантину в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 тис. 200 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 35 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5 тис. 282 контактними особами.

Джерело: Ракурс


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