Коронавірус поширюється у Київській області: де найбільше заражених. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138047-koronavirus-poshyruietsya-u-kyyivskiy-oblasti-de-naybilshe-zarajenyh.html

Ракурс

Коронавірус у Київській області продовжує поширюватися. За останню добу лабораторно підтверджено 23 нових випадки інфікування коронавірусом. Всього в області заразилися коронавірусом 1 тис. 23 особи, в тому числі 93 дитини і 160 медпрацівників.

Інформацію про поширення коронавірусу на території Київської області оприлюднила прес-служба Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

У розрізі районів епідеміологічна ситуація виглядає наступним чином.

В Обухівському районі зафіксовано 195 випадків зараження. У тому числі у наступних населених пунктах:

місті Обухів — 88 осіб;

смт. Козин — 22 особи;

місті Українка — 29 осіб;

селі Нещерів — 10 осіб;

селі Таценки — восьмеро осіб;

селі Романків — п’ятеро осіб;

селі Красне-1 — семеро осіб;

селі Деремезне — двоє осіб;

селі Григорівка — четверо осіб;

селі Красна Слобідка — двоє осіб;

селі Германівка — двоє осіб;

селі Матяшівка — восьмеро осіб;

селі Перше Травня — одна особа;

селі Халеп’я — одна особа;

селі Трипілля — одна особа;

селі Жуківці — троє осіб;

селі Гусачівка — одна особа;

селі Долина — одна особа.

У Києво-Святошинському районі зафіксовані 324 випадки зараження, у тому числі у наступних населених пунктах:

місто Вишневе — 159 осіб;

селі С. Борщагівка — 36 осіб;

селі Крюковщина — 22 особи;

місто Боярка — 19 осіб;

селі П. Борщагівка — 25 осіб;

селі Лісники — п’ятеро осіб;

селі Гатне — шестеро осіб;

селі Святопетрівське — 12 осіб;

селі Дмитрівка — п’ять чоловік;

селі Білогородка — шестеро осіб;

селі Тарасівка — семеро осіб;

селі Чайки — троє осіб;

селі Нове — одна особа;

селі Кременище — одна особа;

селі Капітанівка — одна особа;

селі Гнатівка — одна особа;

селі Юіївка — двоє осіб;

селі Гореничі — одна особа;

селі Ходосівка — одна особа;

селі Круглик — одна особа;

селі Мих. Рубежівка — одна особа;

селі Личанка — дві особа;

селі Віта Поштова — одна особа;

селі Мироцьке — двоє осіб;

селі Хотів — одна особа;

селі Чабани — одна особа.

У Баришівському районі сім випадків зараження коронавірусом у селах:

Недра — одна особа;

Дернівка — одна особа;

Лехнівка — п’ятеро осіб.

У Білоцерківському районі підтверджено сім випадків зараження у населених пунктах:

селі М. Вільшанка — одна особа;

селі Фурси — двоє осіб;

місті Узин — четверо осіб.

У Бориспільському районі 31 випадок зараження у наступних селах:

Гора — п’ятеро осіб;

Гнідин — двоє осіб;

Вороньків — троє осіб;

Проліски — шестеро осіб;

Головурів — одна особа;

Кийлів — одна особа;

Петропавлівське — одна особа;

Вишеньки — троє осіб;

Городище — одна особа;

Дударків — одна особа;

Щасливе — двоє осіб;

Глибоке — п’ятеро осіб.

У Броварському районі зафіксовано 48 випадків зараження коронавірусом у наступних населених пунктах:

селі Зазим’я — дев’ятеро осіб;

селі Княжичі — двоє осіб;

смт Калита — двоє осіб;

селі Требухів — шестеро осіб;

селі Погреби — одна особа;

селі Велика Димерка — 13 осіб;

селі Гоголів — одна особа;

селі Красилівка — троє осіб;

селі Бобрик — двоє осіб;

селі Мокрець — п’ятеро осіб;

селі Заворичі — двоє осіб;

селі Шевченкове — одна особа;

селі Залісся — одна особа.

У Бородянському районі сім випадків зараження у наступних населених пунктах:

смт. Немішаєво — двоє осіб;

смт Клавдієво — одна особа;

селі Загальці — одна особа;

селі Здвижівка — двоє осіб;

селі Бабинці — одна особа.

У Васильківському районі 20 випадків зараження коронавірусом у наступних селах:

Рославичі — троє осіб;

Іванковичі — одна особа;

Погреби — двоє осіб;

Данилівка — троє осіб;

М. Салтанівка — одна особа;

Здорівка — троє осіб;

Глеваха — шестеро осіб;

Безп’ятне — одна особа.

Тринадцятої У Вишгородському районі 13 підтверджених випадків зараження коронавірусом у наступних селах:

Нові Петрівці — троє осіб;

Старі Петрівці — одна особа;

Тарасівщина — одна особа;

Димер — двоє осіб;

Демидів — одна особа;

В. Дубечня — одна особа;

Козоровичі — одна особа;

Новосілки — одна особа;

Лютіж — одна особа;

Лебедівка — одна особа.

В Іванківському районі зафіксовано два випадки зараження коронавірусом у селах Тетерівське і Дитятки.

У Макарівському районі підтверджено 12 випадків зараження у наступних селах:

Мостище — двоє осіб;

Березівка ​​- троє осіб;

Лишня — одна особа;

Фасова — одна особа;

Гавронщина — одна особа;

Вільне — одна особа;

Бишів — двоє осіб;

Почепин — одна особа.

У Миронівському районі три випадки зараження коронавірусом у селах:

Маслівка — двоє осіб;

Зеленьки — одна особа.

У Кагарлицькому районі 30 випадків зараження у селах:

Слобода — 12 осіб;

Зелений Яр — четверо осіб;

Новосілки — четверо осіб;

Юшки — шестеро осіб;

Горохове — двоє осіб;

Панікарча — одна особа;

Липовець — одна особа.

У Переяслав-Хмельницькому районі сім випадків інфікування у селах:

Пристроми — одна особа;

Стовп’яги — одна особа;

Циблі — одна особа;

В. Каратуль — одна особа;

Ульянівка — двоє осіб;

Дівички — одна особа.

Другий У Поліському районі підтверджено два випадки зараження у селах Стещино і Максимовичі.

У Рокитнянському районі по одному випадку зараження в селах Запруди, Троїцьке і Ольшаниця.

У Ставищенському районі сім випадків зараження зафіксовані у селі Гейсиха.

У Таращанському районі один випадок інфікування у селі Лука.

У Згурівському районі два випадки зараження коронавірусом у селах Черевки і Стара Оржиця.

У Богуславському районі шість випадків інфікування у селах:

Щербашинці — троє осіб;

Дибинці — одна особа;

Івки — двоє осіб.

У Фастівському районі три випадки зараження у селах Червоне, Велика Снітинка і Мала Снітинка.

У Сквирському районі зафіксовано два випадки інфікування у селі Самгород.

Також випадки зараження коронавірусом зафіксовані в наступних населених пунктах Київської області:

місто Біла Церква — 24 особи;

смт. Барищівка — одна особа;

місто Бровари — 33 особи;

місто Бориспіль — 38 осіб;

смт. Бородянка — троє осіб;

місто Буча — 24 особи;

місто Березань — одна особа;

місто Васильків — 18 осіб;

смт. Глеваха — двоє осіб;

смт. Володарка — троє осіб;

місто Вишгород — 17 осіб;

місто Ірпінь — 30 осіб;

місто Макарів — одна особа;

місто Фастів — 20 осіб;

смт. Ворзель — четверо осіб;

смт. Гостомель — восьмеро осіб;

смт. Коцюбинське — 11 осіб;

смт. Ставище — одна особа;

місто Кагарлик — 33 особи;

місто Переяслав — семеро осіб;

смт. Рокитне — шестеро осіб;

місто Богуслав — двоє осіб;

місто Яготин — двоє осіб;

смт. Іванків — двоє осіб.

Лікування у стаціонарах проходять 188 пацієнтів, амбулаторно лікуються вдома проходять 835 осіб.

Всього за час епідемії у Київській області вилікувалися від коронавірусу 173 людини, в тому числі 16 дітей. Жертвами коронавірусу стали 22 особи.

За період карантину в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 тис. 200 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 35 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5 тис. 282 контактними особами.