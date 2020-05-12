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Коронавірус поширюється у Київській області: де найбільше зараженихhttps://racurs.ua/ua/n138047-koronavirus-poshyruietsya-u-kyyivskiy-oblasti-de-naybilshe-zarajenyh.htmlРакурс
Коронавірус у Київській області продовжує поширюватися. За останню добу лабораторно підтверджено 23 нових випадки інфікування коронавірусом. Всього в області заразилися коронавірусом 1 тис. 23 особи, в тому числі 93 дитини і 160 медпрацівників.
Інформацію про поширення коронавірусу на території Київської області оприлюднила прес-служба Київської обласної державної адміністрації в Facebook.
У розрізі районів епідеміологічна ситуація виглядає наступним чином.
В Обухівському районі зафіксовано 195 випадків зараження. У тому числі у наступних населених пунктах:
- місті Обухів — 88 осіб;
- смт. Козин — 22 особи;
- місті Українка — 29 осіб;
- селі Нещерів — 10 осіб;
- селі Таценки — восьмеро осіб;
- селі Романків — п’ятеро осіб;
- селі Красне-1 — семеро осіб;
- селі Деремезне — двоє осіб;
- селі Григорівка — четверо осіб;
- селі Красна Слобідка — двоє осіб;
- селі Германівка — двоє осіб;
- селі Матяшівка — восьмеро осіб;
- селі Перше Травня — одна особа;
- селі Халеп’я — одна особа;
- селі Трипілля — одна особа;
- селі Жуківці — троє осіб;
- селі Гусачівка — одна особа;
- селі Долина — одна особа.
У Києво-Святошинському районі зафіксовані 324 випадки зараження, у тому числі у наступних населених пунктах:
- місто Вишневе — 159 осіб;
- селі С. Борщагівка — 36 осіб;
- селі Крюковщина — 22 особи;
- місто Боярка — 19 осіб;
- селі П. Борщагівка — 25 осіб;
- селі Лісники — п’ятеро осіб;
- селі Гатне — шестеро осіб;
- селі Святопетрівське — 12 осіб;
- селі Дмитрівка — п’ять чоловік;
- селі Білогородка — шестеро осіб;
- селі Тарасівка — семеро осіб;
- селі Чайки — троє осіб;
- селі Нове — одна особа;
- селі Кременище — одна особа;
- селі Капітанівка — одна особа;
- селі Гнатівка — одна особа;
- селі Юіївка — двоє осіб;
- селі Гореничі — одна особа;
- селі Ходосівка — одна особа;
- селі Круглик — одна особа;
- селі Мих. Рубежівка — одна особа;
- селі Личанка — дві особа;
- селі Віта Поштова — одна особа;
- селі Мироцьке — двоє осіб;
- селі Хотів — одна особа;
- селі Чабани — одна особа.
У Баришівському районі сім випадків зараження коронавірусом у селах:
- Недра — одна особа;
- Дернівка — одна особа;
- Лехнівка — п’ятеро осіб.
У Білоцерківському районі підтверджено сім випадків зараження у населених пунктах:
- селі М. Вільшанка — одна особа;
- селі Фурси — двоє осіб;
- місті Узин — четверо осіб.
У Бориспільському районі 31 випадок зараження у наступних селах:
- Гора — п’ятеро осіб;
- Гнідин — двоє осіб;
- Вороньків — троє осіб;
- Проліски — шестеро осіб;
- Головурів — одна особа;
- Кийлів — одна особа;
- Петропавлівське — одна особа;
- Вишеньки — троє осіб;
- Городище — одна особа;
- Дударків — одна особа;
- Щасливе — двоє осіб;
- Глибоке — п’ятеро осіб.
У Броварському районі зафіксовано 48 випадків зараження коронавірусом у наступних населених пунктах:
- селі Зазим’я — дев’ятеро осіб;
- селі Княжичі — двоє осіб;
- смт Калита — двоє осіб;
- селі Требухів — шестеро осіб;
- селі Погреби — одна особа;
- селі Велика Димерка — 13 осіб;
- селі Гоголів — одна особа;
- селі Красилівка — троє осіб;
- селі Бобрик — двоє осіб;
- селі Мокрець — п’ятеро осіб;
- селі Заворичі — двоє осіб;
- селі Шевченкове — одна особа;
- селі Залісся — одна особа.
У Бородянському районі сім випадків зараження у наступних населених пунктах:
- смт. Немішаєво — двоє осіб;
- смт Клавдієво — одна особа;
- селі Загальці — одна особа;
- селі Здвижівка — двоє осіб;
- селі Бабинці — одна особа.
У Васильківському районі 20 випадків зараження коронавірусом у наступних селах:
- Рославичі — троє осіб;
- Іванковичі — одна особа;
- Погреби — двоє осіб;
- Данилівка — троє осіб;
- М. Салтанівка — одна особа;
- Здорівка — троє осіб;
- Глеваха — шестеро осіб;
- Безп’ятне — одна особа.
Тринадцятої У Вишгородському районі 13 підтверджених випадків зараження коронавірусом у наступних селах:
- Нові Петрівці — троє осіб;
- Старі Петрівці — одна особа;
- Тарасівщина — одна особа;
- Димер — двоє осіб;
- Демидів — одна особа;
- В. Дубечня — одна особа;
- Козоровичі — одна особа;
- Новосілки — одна особа;
- Лютіж — одна особа;
- Лебедівка — одна особа.
В Іванківському районі зафіксовано два випадки зараження коронавірусом у селах Тетерівське і Дитятки.
У Макарівському районі підтверджено 12 випадків зараження у наступних селах:
- Мостище — двоє осіб;
- Березівка - троє осіб;
- Лишня — одна особа;
- Фасова — одна особа;
- Гавронщина — одна особа;
- Вільне — одна особа;
- Бишів — двоє осіб;
- Почепин — одна особа.
У Миронівському районі три випадки зараження коронавірусом у селах:
- Маслівка — двоє осіб;
- Зеленьки — одна особа.
У Кагарлицькому районі 30 випадків зараження у селах:
- Слобода — 12 осіб;
- Зелений Яр — четверо осіб;
- Новосілки — четверо осіб;
- Юшки — шестеро осіб;
- Горохове — двоє осіб;
- Панікарча — одна особа;
- Липовець — одна особа.
У Переяслав-Хмельницькому районі сім випадків інфікування у селах:
- Пристроми — одна особа;
- Стовп’яги — одна особа;
- Циблі — одна особа;
- В. Каратуль — одна особа;
- Ульянівка — двоє осіб;
- Дівички — одна особа.
Другий У Поліському районі підтверджено два випадки зараження у селах Стещино і Максимовичі.
У Рокитнянському районі по одному випадку зараження в селах Запруди, Троїцьке і Ольшаниця.
У Ставищенському районі сім випадків зараження зафіксовані у селі Гейсиха.
У Таращанському районі один випадок інфікування у селі Лука.
У Згурівському районі два випадки зараження коронавірусом у селах Черевки і Стара Оржиця.
У Богуславському районі шість випадків інфікування у селах:
- Щербашинці — троє осіб;
- Дибинці — одна особа;
- Івки — двоє осіб.
У Фастівському районі три випадки зараження у селах Червоне, Велика Снітинка і Мала Снітинка.
У Сквирському районі зафіксовано два випадки інфікування у селі Самгород.
Також випадки зараження коронавірусом зафіксовані в наступних населених пунктах Київської області:
- місто Біла Церква — 24 особи;
- смт. Барищівка — одна особа;
- місто Бровари — 33 особи;
- місто Бориспіль — 38 осіб;
- смт. Бородянка — троє осіб;
- місто Буча — 24 особи;
- місто Березань — одна особа;
- місто Васильків — 18 осіб;
- смт. Глеваха — двоє осіб;
- смт. Володарка — троє осіб;
- місто Вишгород — 17 осіб;
- місто Ірпінь — 30 осіб;
- місто Макарів — одна особа;
- місто Фастів — 20 осіб;
- смт. Ворзель — четверо осіб;
- смт. Гостомель — восьмеро осіб;
- смт. Коцюбинське — 11 осіб;
- смт. Ставище — одна особа;
- місто Кагарлик — 33 особи;
- місто Переяслав — семеро осіб;
- смт. Рокитне — шестеро осіб;
- місто Богуслав — двоє осіб;
- місто Яготин — двоє осіб;
- смт. Іванків — двоє осіб.
Лікування у стаціонарах проходять 188 пацієнтів, амбулаторно лікуються вдома проходять 835 осіб.
Всього за час епідемії у Київській області вилікувалися від коронавірусу 173 людини, в тому числі 16 дітей. Жертвами коронавірусу стали 22 особи.
За період карантину в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 тис. 200 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 35 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 5 тис. 282 контактними особами.