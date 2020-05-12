Кличко показав, як Київ під час карантину будував школи і дитсадки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138046-klychko-pokazav-yak-kyyiv-pid-chas-karantynu-buduvav-shkoly-i-dytsadky-video.html

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Київ продовжив будівництво та реконструкцію освітніх закладів і під час карантину. Місто готувалося до відновлення навчання і освоювало передбачені у своєму та в державному бюджеті асигнування.

Про це на брифінгу 12 травня розповів міський голова столиці Віталій Кличко. Мер показав й спеціальний ролик із реконструкції школи № 22.

Він пообіцяв, що влада міста у 2020 році відкриє сім оновлених закладів освіти. Це будуть три нових дитсадки та два таких заклади після повної реконструкції. Київ планує завершити і масштабні реконструкції з добудовами у двох школах, роботи на яких тривали і в період карантину.

Більшість зі столичних шкіл та дитсадків, за словами Кличка, вже придбали дезінфікуючі засоби, щоб безпечно відновити освітній процес. Тривала й закупівля меблів та обладнання для їдалень.

У 2020 році на будівництво нових і реконструкцію існуючих закладів освіти з бюджету Києва виділили 1 млрд грн. За чотири роки в столиці побудували та оновили 23 дитячих садочки та сім шкіл.

Раніше Кличко розповідав, як триває будівництво метро на Виноградар.