Робота за кордоном: уряд назвав умови виїзду для заробітчан

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Ракурс

Робота за кордоном залишається актуальною для десятків тисяч українців, тому уряд назвав умови, які мають виконати усі бажаючі виїхати за кордон. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко запевнив, що Кабмін нічого не обмежує, а лише намагається координувати рух заробітчан.

Це питання залежить в першу чергу від роботодавців тих країн, де звикли працювати заробітчани… Немає такого переліку осіб (яким дозволено вилетіти за кордон — ред.), щоб сидів прикордонник і перевіряв. Це не радянський підхід. Дозвіл дається на конкретний рейс. Авіаперевізники продають квитки… Ми не Радянський Союз. Залізна завіса давно заржавіла і впала… Ті, хто придбали квитки на конкретний рейс, вилітають, — розповів Пристайко в інтерв’ю DW.

За його словами, все більше і більше авіарейсів відновлюється. Віце-прем'єр додав, що українська сторона зараз працює над відновленням автомобільних і залізничних рейсів. Також Пристайко назвав умови виїзду для заробітчан.

Ці умови обмежені на сьогодні лише коронавірусом… Перша умова: організований виїзд людей на період більше трьох місяців. Щоб це було дійсно організоване працевлаштування, щоб людина, котра виїхала, не повернулася наступного дня, щоб не перетворювати наш кордон на постійний рух людей, — зауважив чиновник.

Він нагадав, що найбільш «зараженими» коронавірусом є області, які розташовані поблизу західного кордону.

Також є умова — обов’язкове медичне страхування. В ЄС це питання вирішене. Це більш цивілізоване працевлаштування, ніж, наприклад, в РФ, — розповів член Кабміну.

Пристайко зазначив, що на Австрію найближчим часом запланований виліт спецрейсами 802 заробітчан, а Фінляндія подала запит на 14−15 тис. українських заробітчан до серпня.

Як раніше писав «Ракурс», Чехія із 11 травня відкриває кордони для в’їзду заробітчан із країн, які не входять до складу Євросоюзу. Для в’їзду до Чехії іноземні працівники повинні мати дозвіл на сезонну роботу в сільському господарстві або на роботу в сфері охорони здоров’я