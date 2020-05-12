Работа за границей: Кабмин назвал условия для выезда заробитчан

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Ракурс

Работа за рубежом остается актуальной для десятков тысяч украинцев, поэтому правительство назвало условия, которые должны выполнить все желающие выехать за границу. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заверил, что Кабмин ничего не ограничивает, а лишь пытается координировать движение заробитчан.

Этот вопрос зависит в первую очередь от работодателей тех стран, где привыкли работать украинцы… Нет такого перечня лиц (которым разрешено вылететь за границу — ред.), чтобы сидел пограничник и проверял. Это не советский подход. Разрешение дается на конкретный рейс. Авиаперевозчики продают билеты… Мы не Советский Союз. Железный занавес давно заржавел и рухнул… Те, кто приобрел билеты на конкретный рейс, вылетают, — рассказал Пристайко в интервью DW.

По его словам, все больше и больше авиарейсов восстанавливается. Вице-премьер добавил, что украинская сторона сейчас работает над восстановлением автомобильных и железнодорожных рейсов. Также Пристайко назвал условия для выезда за границу заробитчан.

Эти условия ограничены сегодня только коронавирусом… Первое условие: организованный выезд людей на период от трех месяцев. Чтобы это было действительно организованное трудоустройство, чтобы человек, которые выехал, не возвращался на следующий день, чтобы не превращать нашу границу в постоянное движение людей, — отметил чиновник.

Он напомнил, что наиболее «зараженными» коронавирусом являются области, расположенные близ западной границы.

Также есть условие — обязательное медицинское страхование. В ЕС этот вопрос решен. Это более цивилизованное трудоустройство, чем, например, в РФ, — рассказал член Кабмина.

Пристайко отметил, что на Австрию в ближайшее время запланирован вылет спецрейсами 802 работников, а Финляндия запросила на 14−15 тыс. украинских заробитчан до августа.

Как ранее писал «Ракурс», Чехия с 11 мая открывает границы для въезда заробитчан из стран, которые не входят в состав Евросоюза. Для въезда в Чехию иностранные работники должны иметь разрешение на сезонную работу в сельском хозяйстве или на работу в сфере здравоохранения