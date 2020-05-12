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Ракурс
Кличко показал, как Киев во время карантина строил школы и детсады, скриншот видео

Кличко показал, как Киев во время карантина строил школы и детсады (ВИДЕО)

12 мая 2020, 12:46
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Киев продолжил строительство и реконструкцию образовательных учреждений и во время карантина. Город готовился к возобновлению обучения и осваивал предусмотренные в своем и в государственном бюджете ассигнования.

Об этом на брифинге 12 мая рассказал городской голова столицы Виталий Кличко. Мэр показал и специальный ролик о реконструкции школы № 22.

Он пообещал, что власти города в 2020 году откроют семь обновленных учебных заведений. Это будут три новых детсада и два таких заведения после полной реконструкции. Киев планирует завершить и масштабные реконструкции с пристройками в двух школах, работы на которых продолжались и в период карантина.

Большинство столичных школ и детсадов, по словам Кличко, уже приобрели дезинфицирующие средства, чтобы безопасно восстановить образовательный процесс. Школы закупали также мебель и оборудование для столовых.



В 2020 году на строительство новых и реконструкцию существующих учебных заведений из бюджета Киева выделили 1 млрд грн. За четыре года в столице построили и обновили 23 детских сада и семь школ.

Ранее Кличко рассказывал, как идет строительство метро на Виноградарь.

Источник: Ракурс


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