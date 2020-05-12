У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138044-klychko-desyatky-novyh-hvoryh-na-koronavirus-u-kyievi-ce-naslidky-radoschiv-jyttya.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу зафіксували у ще 59 людей. Серед них — 14 медиків.

Десять хворих госпіталізували, інші — лікуються на самоізоляції.

Коронавірус за добу забрав одне життя у столиці. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед нових випадків коронавірусу:

33 жінки віком від 27 до 79 років;

22 чоловіки від 25 до 82 років;

тримісячна дівчинка та троє хлопчиків віком 10, 11 і 12 років.

Кличко зазначив, що чимало киян вже «самі собі зняли» карантинні обмеження.

Очевидно, зараз ми маємо результати цих «радощів життя», можна так сказати, після Пасхи і під час травневих свят, — наголосив мер Києва.

Кличко також зазначив, що в Києві з 11 травня послаблені карантинні обмеження, проте, якщо за тиждень епідеміологічна ситуація погіршиться, то «іншого виходу, як повернутися до обмежень, не буде».

Всього в столиці вже 1 тис. 930 підтверджених випадків коронавірусу, 38 інфікованих померли. У Києві зроблено вже 35,5 тис. ПЛР-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, загалом в Україні за добу виявили 375 випадків коронавірусу, 17 хворих померли.