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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

Кличко: Десятки нових хворих на коронавірус у Києві — це наслідки «радощів життя» на Великдень і травневі свята

12 тра 2020, 12:39
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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу зафіксували у ще 59 людей. Серед них — 14 медиків.

Десять хворих госпіталізували, інші — лікуються на самоізоляції.

Коронавірус за добу забрав одне життя у столиці. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед нових випадків коронавірусу:

  • 33 жінки віком від 27 до 79 років;
  • 22 чоловіки від 25 до 82 років;
  • тримісячна дівчинка та троє хлопчиків віком 10, 11 і 12 років.

Кличко зазначив, що чимало киян вже «самі собі зняли» карантинні обмеження.

Очевидно, зараз ми маємо результати цих «радощів життя», можна так сказати, після Пасхи і під час травневих свят, — наголосив мер Києва.

Кличко також зазначив, що в Києві з 11 травня послаблені карантинні обмеження, проте, якщо за тиждень епідеміологічна ситуація погіршиться, то «іншого виходу, як повернутися до обмежень, не буде».



Всього в столиці вже 1 тис. 930 підтверджених випадків коронавірусу, 38 інфікованих померли. У Києві зроблено вже 35,5 тис. ПЛР-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, загалом в Україні за добу виявили 375 випадків коронавірусу, 17 хворих померли.

Джерело: Ракурс


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