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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»
Кличко: Десятки новых больных коронавирусом в Киеве — это последствия «радостей жизни» на Пасху и майские праздникиhttps://racurs.ua/n138044-klichko-desyatki-novyh-bolnyh-koronavirusom-v-kieve-eto-posledstviya-radostey-jizni-na-pashu.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки зафиксировали у еще 59 человек. Среди них — 14 медиков.
Десять больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.
Коронавирус за сутки забрал одну жизнь в столице. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди новых случаев коронавируса:
- 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;
- 22 мужчины от 25 до 82 лет;
- трехмесячная девочка и трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 12 лет.
Кличко отметил, что многие киевляне уже «сами себе сняли» карантинные ограничения.
Очевидно, сейчас мы имеем результаты этих «радостей жизни», можно так сказать, после Пасхи и во время майских праздников, — подчеркнул мэр Киева.
Кличко также отметил, что в Киеве с 11 мая ослаблены карантинные ограничения, однако, если за неделю эпидемиологическая ситуация ухудшится, то «другого выхода, как вернуться к ограничениям, не будет».
Всего в столице уже 1 тыс. 930 подтвержденных случаев коронавируса, 38 инфицированных умерли. В Киеве сделаны уже 35,5 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус.
Напомним, всего в Украине за сутки обнаружили 375 случаев коронавируса, 17 больных умерли.