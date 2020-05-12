В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n138044-klichko-desyatki-novyh-bolnyh-koronavirusom-v-kieve-eto-posledstviya-radostey-jizni-na-pashu.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки зафиксировали у еще 59 человек. Среди них — 14 медиков.

Десять больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Коронавирус за сутки забрал одну жизнь в столице. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых случаев коронавируса:

33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

22 мужчины от 25 до 82 лет;

трехмесячная девочка и трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 12 лет.

Кличко отметил, что многие киевляне уже «сами себе сняли» карантинные ограничения.

Очевидно, сейчас мы имеем результаты этих «радостей жизни», можно так сказать, после Пасхи и во время майских праздников, — подчеркнул мэр Киева.

Кличко также отметил, что в Киеве с 11 мая ослаблены карантинные ограничения, однако, если за неделю эпидемиологическая ситуация ухудшится, то «другого выхода, как вернуться к ограничениям, не будет».

Всего в столице уже 1 тыс. 930 подтвержденных случаев коронавируса, 38 инфицированных умерли. В Киеве сделаны уже 35,5 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, всего в Украине за сутки обнаружили 375 случаев коронавируса, 17 больных умерли.