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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

Кличко: Десятки новых больных коронавирусом в Киеве — это последствия «радостей жизни» на Пасху и майские праздники

12 мая 2020, 12:39
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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки зафиксировали у еще 59 человек. Среди них — 14 медиков.

Десять больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Коронавирус за сутки забрал одну жизнь в столице. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых случаев коронавируса:

  • 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;
  • 22 мужчины от 25 до 82 лет;
  • трехмесячная девочка и трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 12 лет.

Кличко отметил, что многие киевляне уже «сами себе сняли» карантинные ограничения.

Очевидно, сейчас мы имеем результаты этих «радостей жизни», можно так сказать, после Пасхи и во время майских праздников, — подчеркнул мэр Киева.

Кличко также отметил, что в Киеве с 11 мая ослаблены карантинные ограничения, однако, если за неделю эпидемиологическая ситуация ухудшится, то «другого выхода, как вернуться к ограничениям, не будет».



Всего в столице уже 1 тыс. 930 подтвержденных случаев коронавируса, 38 инфицированных умерли. В Киеве сделаны уже 35,5 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, всего в Украине за сутки обнаружили 375 случаев коронавируса, 17 больных умерли.

Источник: Ракурс


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