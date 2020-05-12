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У Києві з 12 травня діятиме суворіший карантин, ніж це встановлено Кабміном, фото — DW

Карантин у Києві з 12 травня буде суворішим, ніж встановив Кабмін (ВІДЕО)

12 тра 2020, 12:11
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Карантин у Києві з 12 травня буде суворішим, ніж це передбачив уряд на першому етапі зняття обмежень.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, пояснюючи, які саме заклади та установи відкриють у столиці з 12 травня. За його словами, у Києві розпочнуть працювати:

  • непродовольчі магазини, загальною площею до 300 кв. м;
  • перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно);
  • парки та сквери (групами обмеженою кількістю осіб);
  • тимчасові споруди із забороною споживання їжі та напоїв на місці;
  • невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).
  • адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори, автокінотеатри, музеї під відкритим небом, бібліотеки.

При цьому в усіх зазначених установах обов’язковим буде вимірювання температури тіла у співробітників та відвідувачів та масочний режим.

Забезпечити клієнта масками повинен надавач послуг, — заявив міський голова.

У столиці наразі залишили закритими:

  • торговельно-розважальні центри і непродовольчі магазини площею понад 300 кв. м;
  • непродовольчі ринки і сільськогосподарські ярмарки;
  • лазні, SPA-салони, кабінети масажу, тату-салони;
  • спортивні комплекси, басейни і фітнес-центри;
  • дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби;
  • розважальні центри і розважальні зони;
  • театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв під відкритим небом), читальні зали бібліотек;
  • усі заклади освіти.

Заборонено користуватися й дитячими та спортивними майданчиками, продавати алкогольні напої на розлив в магазинах і кіосках. Не можна й відвідувати прибережні зони, проводити екскурсії і богослужіння.



Залишаються обмеженими робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку; проведення капітальних ремонтів (у т. ч. нежитлових приміщень у житлових будинках); проведення планових операцій і госпіталізацій.

У нинішньому обмеженому режимі працюватиме принаймні до 22 травня й наземний громадський транспорт.

Джерело: Ракурс


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