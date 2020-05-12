Ракурсhttps://racurs.ua/
Карантин в Киеве с 12 мая будет более строгим, чем установил Кабмин (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138043-karantin-v-kieve-s-12-maya-budet-stroje-chem-eto-ustanovleno-kabminom-video.htmlРакурс
Карантин в Киеве с 12 мая будет строже, чем это предусмотрело правительство на первом этапе снятия ограничений.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, объясняя, какие именно заведения и учреждения откроются в столице с 12 мая. По его словам, в Киеве начнут работать:
- непродовольственные магазины, общей площадью до 300 кв. м;
- парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно);
- парки и скверы (для групп с ограниченным числом лиц);
- временные сооружения с запретом потребления пищи и напитков на месте;
- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги).
- адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, автокинотеатры, музеи под открытым небом, библиотеки.
При этом во всех указанных учреждениях обязательным будет измерение температуры тела у сотрудников и посетителей, а также масочный режим.
Обеспечить клиента масками должен предоставитель услуг, — заявил городской голова.
В столице пока оставили закрытыми:
- торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины площадью более 300 кв. м;
- непродовольственные рынки и сельскохозяйственные ярмарки;
- бани, SPA-салоны, кабинеты массажа, тату-салоны;
- спортивные комплексы, бассейны и фитнес-центры;
- дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы;
- развлекательные центры и развлекательные зоны;
- театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек;
- все учебные заведения.
Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, продавать алкогольные напитки на разлив в магазинах и киосках. Нельзя посещать прибрежные зоны, проводить экскурсии и богослужения.
Остаются ограниченными работа отелей, хостелов, комнат отдыха; проведение капитальных ремонтов (в т. ч. нежилых помещений в жилых домах); проведение плановых операций и госпитализаций.
В нынешнем ограниченном режиме будет работать по меньшей мере до 22 мая и наземный общественный транспорт.