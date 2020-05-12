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Карантин в Киеве с 12 мая будет строже, чем это установлено Кабмином, фото — DW

Карантин в Киеве с 12 мая будет более строгим, чем установил Кабмин (ВИДЕО)

12 мая 2020, 12:11
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Карантин в Киеве с 12 мая будет строже, чем это предусмотрело правительство на первом этапе снятия ограничений.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, объясняя, какие именно заведения и учреждения откроются в столице с 12 мая. По его словам, в Киеве начнут работать:

  • непродовольственные магазины, общей площадью до 300 кв. м;
  • парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно);
  • парки и скверы (для групп с ограниченным числом лиц);
  • временные сооружения с запретом потребления пищи и напитков на месте;
  • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги).
  • адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, автокинотеатры, музеи под открытым небом, библиотеки.

При этом во всех указанных учреждениях обязательным будет измерение температуры тела у сотрудников и посетителей, а также масочный режим.

Обеспечить клиента масками должен предоставитель услуг, — заявил городской голова.

В столице пока оставили закрытыми:

  • торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины площадью более 300 кв. м;
  • непродовольственные рынки и сельскохозяйственные ярмарки;
  • бани, SPA-салоны, кабинеты массажа, тату-салоны;
  • спортивные комплексы, бассейны и фитнес-центры;
  • дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы;
  • развлекательные центры и развлекательные зоны;
  • театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек;
  • все учебные заведения.

Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, продавать алкогольные напитки на разлив в магазинах и киосках. Нельзя посещать прибрежные зоны, проводить экскурсии и богослужения.



Остаются ограниченными работа отелей, хостелов, комнат отдыха; проведение капитальных ремонтов (в т. ч. нежилых помещений в жилых домах); проведение плановых операций и госпитализаций.

В нынешнем ограниченном режиме будет работать по меньшей мере до 22 мая и наземный общественный транспорт.

Источник: Ракурс


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