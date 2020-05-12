В Киевской области за последние сутки зафиксированы 23 случая заражения коронавирусом. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Киевской области продолжает распространяться. За последние сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в области заразились коронавирусом 1 тыс. 23 человека, в том числе 93 ребенка и 160 медработников.

Информацию о распространении коронавируса на территории Киевской области обнародовала пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

В разрезе районов эпидемиологическая ситуация выглядит следующим образом.

В Обуховском районе зафиксированы 195 случаев заражения. В том числе в следующих населенных пунктах:

городе Обухов — 88 человек;

пгт. Козин — 22 человека;

городе Украинка — 29 человек;

селе Нещеров — 10 человек;

селе Таценки (восемь человек);

селе Романков — пять человек;

селе Красное 1 — семь человек;

селе Деремезна — два человека;

селе Григорьевка — четыре человека;

селе Красная Слободка — два человека;

селе Германовка — два человека;

селе Матяшовка — восемь человек;

селе Первое Мая — один человек;

селе Халепья — один человек;

селе Триполье — один человек;

селе Жуковка — три человека;

селе Гусачевка — один человек;

селе Долина — один человек.

В Киево-Святошинском районе зафиксированы 324 случая заражения, в том числе в следующих населенных пунктах:

город Вишневое — 159 человек;

селе С. Борщаговка — 36 человек;

селе Крюковщина — 22 человека;

город Боярка — 19 человек;

селе П. Борщаговка — 25 человек;

селе Лесники — пять человек;

селе Гатное — шесть человек;

селе Святопетривське — 12 человек;

селе Дмитровка — пять человек;

селе Белогородка — шесть человек;

селе Тарасовка — семь человек;

селе Чайки — три человека;

селе Новое — один человек;

селе Кременище — один человек;

селе Капитановка — один человек;

селе Гнатовка — один человек;

селе Юрьевка — два человека;

селе Гореничи — один человек;

селе Ходосовка — один человек;

селе Круглик — один человек;

селе Мих. Рубежовка — один человек;

селе Личанка — два человека;

селе Вита Почтовая — один человек;

селе Мироцкое — два человека;

селе Хотел — один человек;

селе Чабаны — один человек.

В Барышевском районе семь случаев заражения коронавируса в селах:

Недра — один человек;

Дерновка — один человек;

Лехновка — пять человек.

В Белоцерковском районе подтверждены семь случаев заражения в населенных пунктах:

селе М. Ольшанка — один человек;

селе Фурсы — два человека;

городе Узин — четыре человека.

В Бориспольском районе 31 случай заражения в следующих селах:

Гора — пять человек;

Гнедин — два человека;

Воронков — три человека;

Подснежники — шесть человек;

Головуров — один человек;

Кийлов — один человек;

Петропавловское — один человек;

Вишенки — три человека;

Городище — один человек;

Дударков — один человек;

Счастливое — два человек;

Глубокое — пять человек.

В Броварском районе зафиксированы 48 случаев заражения коронавирусом в следующих населенных пунктах:

селе Зазимье — девять человек;

селе Княжичи — два человека;

пгт Калита — два человека;

селе Требухов — шесть человек;

селе Погребы — один человек;

селе Большая Александровка — 13 человек;

селе Гоголев — один человек;

селе Красиловка — три человека;

селе Бобрик — два человека;

селе Мокрец — пять человек;

селе Заворычи — два человека;

селе Шевченково — один человек;

селе Залесье один человек.

В Бородянском районе семь случаев заражения в следующих населенных пунктах:

пгт. Немешаево — два человека;

пгт Клавдиево — один человек;

селе Загальцы — один человек;

селе Здвижевка — два человека;

селе Бабинцы — один человек.

В Васильковском районе 20 случаев заражения коронавирусом в следующих селах:

Рославичи — три человека;

Иванковичи — один человек;

Погребы — два человека;

Даниловка — три человека;

М. Салтановкой — один человек;

Здоровка — три человека;

Глеваха — шесть человек;

Беспятное — один человек.

В Вышгородском районе 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в следующих селах:

Новые Петровцы — три человека;

Старые Петровцы — один человек;

Тарасовщина — один человек;

Дымер — два человека;

Демидов — один человек;

В. Дубечня — один человек;

Козоровичи — один человек;

Новоселки — один человек;

Лютеж — один человек;

Лебедевка — один человек.

В Иванковском районе зафиксированы два случая заражения коронавирусом в селах Тетеревское и Дитятки.

В Макаровском районе подстверждены 12 случаев заражения в следующих селах:

Мостыще — два человека;

Березовка — три человека;

Лишняя — один человек;

Фасовая — один человек;

Гавронщина — один человек;

Свободное — один человек;

Бышев — два человека;

Почепин — один человек.

В Мироновском районе три случая заражения коронавирусом в селах:

Масловка — два человека;

Зеленьки — один человек.

В Кагарлыкском районе 30 случаев заражения в селах:

Слобода — 12 человек;

Зеленый Яр — четыре человека;

Новоселки — четыре человека;

Юшки — шесть человек;

Гороховое — два человека;

Паникарча — один человек;

Липовец — один человек.

В Переяслав-Хмельницком районе семь случаев инфицирования в селах:

Пристромы — один человек;

Стовпяги — один человек;

Цибли — один человек;

В. Каратуль — один человек;

Ульяновка — два человека;

Дивички — один человек.

В Полесском районе подтверждены два случая заражения в селах Стещино и Максимовичи.

В Рокитнянском районе по одному случаю заражения в селах Плотина, Троицкое и Ольшаница.

В Ставищенском районе семь случаев заражения зафиксированы в селе Гейсиха.

В Таращанском районе один случай инфицирования в селе Лука.

В Згуровском районе два случая заражения коронавирусом в селах Черевки и Старая Оржица.

В Богуславском районе шесть случаев инфицировании в селах:

Щербашинцы — три человека;

Дыбинцы — один человек;

Ивки — два человека.

В Фастовском районе три случая заражения в селах Червоное, Большая Снитинка и Малая Снитинка.

В Сквирском районе зафиксированы два случая инфицирования в селе Самгород.

Также случаи заражения коронавирусом зафиксированы в следующих населенных пунктах Киевской области:

город Белая Церковь — 24 человека;

пгт Барищивка — один человек;

город Бровары — 33 человека;

город Борисполь — 38 человек;

пгт Бородянка — три человека;

город Буча — 24 человека;

город Березань — один человек;

м. Васильков — 18 человек;

пгт Глеваха — два человека;

пгт Володарка — три человека;

город Вышгород — 17 человек;

город Ирпень — 30 человек;

город Макаров — один человек;

город Фастов — 20 человек;

пгт Ворзель — четыре человека;

пгт Гостомель — восемь человек;

пгт Коцюбинское — 11 человек;

пгт Ставище — один человек;

город Кагарлык — 33 шесть человека;

город Переяслав — семь шесть человек;

пгт Рокитное — шесть человек;

город Богуслав — два человека;

город Яготин — два человека;

пгт Иванков — два человека.

Лечение в стационарах проходят 188 пациентов, амбулатарное лечение дома проходят 835 человек.

Всего за время эпидемии в Киевской области излечились от коронавируса 173 человека, в том числе 16 детей. Жертвами коронавируса стали 22 человека.

За период карантина в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 тыс. 200 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 35 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 5 тыс. 282 контактными лицами.