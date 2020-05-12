Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
В Киевской области за последние сутки зафиксированы 23 случая заражения коронавирусом. Фото: Ракурс

Коронавирус распространяется в Киевской области: где больше всего зараженных

12 мая 2020, 13:14
999

Коронавирус в Киевской области продолжает распространяться. За последние сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в области заразились коронавирусом 1 тыс. 23 человека, в том числе 93 ребенка и 160 медработников.

Информацию о распространении коронавируса на территории Киевской области обнародовала пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

В разрезе районов эпидемиологическая ситуация выглядит следующим образом.

В Обуховском районе зафиксированы 195 случаев заражения. В том числе в следующих населенных пунктах:

  • городе Обухов — 88 человек;
  • пгт. Козин — 22 человека;
  • городе Украинка — 29 человек;
  • селе Нещеров — 10 человек;
  • селе Таценки (восемь человек);
  • селе Романков — пять человек;
  • селе Красное 1 — семь человек;
  • селе Деремезна — два человека;
  • селе Григорьевка — четыре человека;
  • селе Красная Слободка — два человека;
  • селе Германовка — два человека;
  • селе Матяшовка — восемь человек;
  • селе Первое Мая — один человек;
  • селе Халепья — один человек;
  • селе Триполье — один человек;
  • селе Жуковка — три человека;
  • селе Гусачевка — один человек;
  • селе Долина — один человек.

В Киево-Святошинском районе зафиксированы 324 случая заражения, в том числе в следующих населенных пунктах:

  • город Вишневое — 159 человек;
  • селе С. Борщаговка — 36 человек;
  • селе Крюковщина — 22 человека;
  • город Боярка — 19 человек;
  • селе П. Борщаговка — 25 человек;
  • селе Лесники — пять человек;
  • селе Гатное — шесть человек;
  • селе Святопетривське — 12 человек;
  • селе Дмитровка — пять человек;
  • селе Белогородка — шесть человек;
  • селе Тарасовка — семь человек;
  • селе Чайки — три человека;
  • селе Новое — один человек;
  • селе Кременище — один человек;
  • селе Капитановка — один человек;
  • селе Гнатовка — один человек;
  • селе Юрьевка — два человека;
  • селе Гореничи — один человек;
  • селе Ходосовка — один человек;
  • селе Круглик — один человек;
  • селе Мих. Рубежовка — один человек;
  • селе Личанка — два человека;
  • селе Вита Почтовая — один человек;
  • селе Мироцкое — два человека;
  • селе Хотел — один человек;
  • селе Чабаны — один человек.

В Барышевском районе семь случаев заражения коронавируса в селах:

  • Недра — один человек;
  • Дерновка — один человек;
  • Лехновка — пять человек.

В Белоцерковском районе подтверждены семь случаев заражения в населенных пунктах:

  • селе М. Ольшанка — один человек;
  • селе Фурсы — два человека;
  • городе Узин — четыре человека.

В Бориспольском районе 31 случай заражения в следующих селах:

  • Гора — пять человек;
  • Гнедин — два человека;
  • Воронков — три человека;
  • Подснежники — шесть человек;
  • Головуров — один человек;
  • Кийлов — один человек;
  • Петропавловское — один человек;
  • Вишенки — три человека;
  • Городище — один человек;
  • Дударков — один человек;
  • Счастливое — два человек;
  • Глубокое — пять человек.

В Броварском районе зафиксированы 48 случаев заражения коронавирусом в следующих населенных пунктах:

  • селе Зазимье — девять человек;
  • селе Княжичи — два человека;
  • пгт Калита — два человека;
  • селе Требухов — шесть человек;
  • селе Погребы — один человек;
  • селе Большая Александровка — 13 человек;
  • селе Гоголев — один человек;
  • селе Красиловка — три человека;
  • селе Бобрик — два человека;
  • селе Мокрец — пять человек;
  • селе Заворычи — два человека;
  • селе Шевченково — один человек;
  • селе Залесье один человек.

В Бородянском районе семь случаев заражения в следующих населенных пунктах:

  • пгт. Немешаево — два человека;
  • пгт Клавдиево — один человек;
  • селе Загальцы — один человек;
  • селе Здвижевка — два человека;
  • селе Бабинцы — один человек.

В Васильковском районе 20 случаев заражения коронавирусом в следующих селах:

  • Рославичи — три человека;
  • Иванковичи — один человек;
  • Погребы — два человека;
  • Даниловка — три человека;
  • М. Салтановкой — один человек;
  • Здоровка — три человека;
  • Глеваха — шесть человек;
  • Беспятное — один человек.

В Вышгородском районе 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в следующих селах:

  • Новые Петровцы — три человека;
  • Старые Петровцы — один человек;
  • Тарасовщина — один человек;
  • Дымер — два человека;
  • Демидов — один человек;
  • В. Дубечня — один человек;
  • Козоровичи — один человек;
  • Новоселки — один человек;
  • Лютеж — один человек;
  • Лебедевка — один человек.

В Иванковском районе зафиксированы два случая заражения коронавирусом в селах Тетеревское и Дитятки.

В Макаровском районе подстверждены 12 случаев заражения в следующих селах:

  • Мостыще — два человека;
  • Березовка — три человека;
  • Лишняя — один человек;
  • Фасовая — один человек;
  • Гавронщина — один человек;
  • Свободное — один человек;
  • Бышев — два человека;
  • Почепин — один человек.

В Мироновском районе три случая заражения коронавирусом в селах:

  • Масловка — два человека;
  • Зеленьки — один человек.

В Кагарлыкском районе 30 случаев заражения в селах:

  • Слобода — 12 человек;
  • Зеленый Яр — четыре человека;
  • Новоселки — четыре человека;
  • Юшки — шесть человек;
  • Гороховое — два человека;
  • Паникарча — один человек;
  • Липовец — один человек.

В Переяслав-Хмельницком районе семь случаев инфицирования в селах:

  • Пристромы — один человек;
  • Стовпяги — один человек;
  • Цибли — один человек;
  • В. Каратуль — один человек;
  • Ульяновка — два человека;
  • Дивички — один человек.

В Полесском районе подтверждены два случая заражения в селах Стещино и Максимовичи.

В Рокитнянском районе по одному случаю заражения в селах Плотина, Троицкое и Ольшаница.

В Ставищенском районе семь случаев заражения зафиксированы в селе Гейсиха.

В Таращанском районе один случай инфицирования в селе Лука.

В Згуровском районе два случая заражения коронавирусом в селах Черевки и Старая Оржица.

В Богуславском районе шесть случаев инфицировании в селах:

  • Щербашинцы — три человека;
  • Дыбинцы — один человек;
  • Ивки — два человека.

В Фастовском районе три случая заражения в селах Червоное, Большая Снитинка и Малая Снитинка.

В Сквирском районе зафиксированы два случая инфицирования в селе Самгород.

Также случаи заражения коронавирусом зафиксированы в следующих населенных пунктах Киевской области:

  • город Белая Церковь — 24 человека;
  • пгт Барищивка — один человек;
  • город Бровары — 33 человека;
  • город Борисполь — 38 человек;
  • пгт Бородянка — три человека;
  • город Буча — 24 человека;
  • город Березань — один человек;
  • м. Васильков — 18 человек;
  • пгт Глеваха — два человека;
  • пгт Володарка — три человека;
  • город Вышгород — 17 человек;
  • город Ирпень — 30 человек;
  • город Макаров — один человек;
  • город Фастов — 20 человек;
  • пгт Ворзель — четыре человека;
  • пгт Гостомель — восемь человек;
  • пгт Коцюбинское — 11 человек;
  • пгт Ставище — один человек;
  • город Кагарлык — 33 шесть человека;
  • город Переяслав — семь шесть человек;
  • пгт Рокитное — шесть человек;
  • город Богуслав — два человека;
  • город Яготин — два человека;
  • пгт Иванков — два человека.

Лечение в стационарах проходят 188 пациентов, амбулатарное лечение дома проходят 835 человек.

Всего за время эпидемии в Киевской области излечились от коронавируса 173 человека, в том числе 16 детей. Жертвами коронавируса стали 22 человека.



За период карантина в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 тыс. 200 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 35 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 5 тыс. 282 контактными лицами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров