Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавирус распространяется в Киевской области: где больше всего зараженныхhttps://racurs.ua/n138047-v-kievskoy-oblasti-za-poslednie-sutki-zafiksirovany-23-sluchaya-zarajeniya-koronavirusom-oga.htmlРакурс
Коронавирус в Киевской области продолжает распространяться. За последние сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в области заразились коронавирусом 1 тыс. 23 человека, в том числе 93 ребенка и 160 медработников.
Информацию о распространении коронавируса на территории Киевской области обнародовала пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.
В разрезе районов эпидемиологическая ситуация выглядит следующим образом.
В Обуховском районе зафиксированы 195 случаев заражения. В том числе в следующих населенных пунктах:
- городе Обухов — 88 человек;
- пгт. Козин — 22 человека;
- городе Украинка — 29 человек;
- селе Нещеров — 10 человек;
- селе Таценки (восемь человек);
- селе Романков — пять человек;
- селе Красное 1 — семь человек;
- селе Деремезна — два человека;
- селе Григорьевка — четыре человека;
- селе Красная Слободка — два человека;
- селе Германовка — два человека;
- селе Матяшовка — восемь человек;
- селе Первое Мая — один человек;
- селе Халепья — один человек;
- селе Триполье — один человек;
- селе Жуковка — три человека;
- селе Гусачевка — один человек;
- селе Долина — один человек.
В Киево-Святошинском районе зафиксированы 324 случая заражения, в том числе в следующих населенных пунктах:
- город Вишневое — 159 человек;
- селе С. Борщаговка — 36 человек;
- селе Крюковщина — 22 человека;
- город Боярка — 19 человек;
- селе П. Борщаговка — 25 человек;
- селе Лесники — пять человек;
- селе Гатное — шесть человек;
- селе Святопетривське — 12 человек;
- селе Дмитровка — пять человек;
- селе Белогородка — шесть человек;
- селе Тарасовка — семь человек;
- селе Чайки — три человека;
- селе Новое — один человек;
- селе Кременище — один человек;
- селе Капитановка — один человек;
- селе Гнатовка — один человек;
- селе Юрьевка — два человека;
- селе Гореничи — один человек;
- селе Ходосовка — один человек;
- селе Круглик — один человек;
- селе Мих. Рубежовка — один человек;
- селе Личанка — два человека;
- селе Вита Почтовая — один человек;
- селе Мироцкое — два человека;
- селе Хотел — один человек;
- селе Чабаны — один человек.
В Барышевском районе семь случаев заражения коронавируса в селах:
- Недра — один человек;
- Дерновка — один человек;
- Лехновка — пять человек.
В Белоцерковском районе подтверждены семь случаев заражения в населенных пунктах:
- селе М. Ольшанка — один человек;
- селе Фурсы — два человека;
- городе Узин — четыре человека.
В Бориспольском районе 31 случай заражения в следующих селах:
- Гора — пять человек;
- Гнедин — два человека;
- Воронков — три человека;
- Подснежники — шесть человек;
- Головуров — один человек;
- Кийлов — один человек;
- Петропавловское — один человек;
- Вишенки — три человека;
- Городище — один человек;
- Дударков — один человек;
- Счастливое — два человек;
- Глубокое — пять человек.
В Броварском районе зафиксированы 48 случаев заражения коронавирусом в следующих населенных пунктах:
- селе Зазимье — девять человек;
- селе Княжичи — два человека;
- пгт Калита — два человека;
- селе Требухов — шесть человек;
- селе Погребы — один человек;
- селе Большая Александровка — 13 человек;
- селе Гоголев — один человек;
- селе Красиловка — три человека;
- селе Бобрик — два человека;
- селе Мокрец — пять человек;
- селе Заворычи — два человека;
- селе Шевченково — один человек;
- селе Залесье один человек.
В Бородянском районе семь случаев заражения в следующих населенных пунктах:
- пгт. Немешаево — два человека;
- пгт Клавдиево — один человек;
- селе Загальцы — один человек;
- селе Здвижевка — два человека;
- селе Бабинцы — один человек.
В Васильковском районе 20 случаев заражения коронавирусом в следующих селах:
- Рославичи — три человека;
- Иванковичи — один человек;
- Погребы — два человека;
- Даниловка — три человека;
- М. Салтановкой — один человек;
- Здоровка — три человека;
- Глеваха — шесть человек;
- Беспятное — один человек.
В Вышгородском районе 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в следующих селах:
- Новые Петровцы — три человека;
- Старые Петровцы — один человек;
- Тарасовщина — один человек;
- Дымер — два человека;
- Демидов — один человек;
- В. Дубечня — один человек;
- Козоровичи — один человек;
- Новоселки — один человек;
- Лютеж — один человек;
- Лебедевка — один человек.
В Иванковском районе зафиксированы два случая заражения коронавирусом в селах Тетеревское и Дитятки.
В Макаровском районе подстверждены 12 случаев заражения в следующих селах:
- Мостыще — два человека;
- Березовка — три человека;
- Лишняя — один человек;
- Фасовая — один человек;
- Гавронщина — один человек;
- Свободное — один человек;
- Бышев — два человека;
- Почепин — один человек.
В Мироновском районе три случая заражения коронавирусом в селах:
- Масловка — два человека;
- Зеленьки — один человек.
В Кагарлыкском районе 30 случаев заражения в селах:
- Слобода — 12 человек;
- Зеленый Яр — четыре человека;
- Новоселки — четыре человека;
- Юшки — шесть человек;
- Гороховое — два человека;
- Паникарча — один человек;
- Липовец — один человек.
В Переяслав-Хмельницком районе семь случаев инфицирования в селах:
- Пристромы — один человек;
- Стовпяги — один человек;
- Цибли — один человек;
- В. Каратуль — один человек;
- Ульяновка — два человека;
- Дивички — один человек.
В Полесском районе подтверждены два случая заражения в селах Стещино и Максимовичи.
В Рокитнянском районе по одному случаю заражения в селах Плотина, Троицкое и Ольшаница.
В Ставищенском районе семь случаев заражения зафиксированы в селе Гейсиха.
В Таращанском районе один случай инфицирования в селе Лука.
В Згуровском районе два случая заражения коронавирусом в селах Черевки и Старая Оржица.
В Богуславском районе шесть случаев инфицировании в селах:
- Щербашинцы — три человека;
- Дыбинцы — один человек;
- Ивки — два человека.
В Фастовском районе три случая заражения в селах Червоное, Большая Снитинка и Малая Снитинка.
В Сквирском районе зафиксированы два случая инфицирования в селе Самгород.
Также случаи заражения коронавирусом зафиксированы в следующих населенных пунктах Киевской области:
- город Белая Церковь — 24 человека;
- пгт Барищивка — один человек;
- город Бровары — 33 человека;
- город Борисполь — 38 человек;
- пгт Бородянка — три человека;
- город Буча — 24 человека;
- город Березань — один человек;
- м. Васильков — 18 человек;
- пгт Глеваха — два человека;
- пгт Володарка — три человека;
- город Вышгород — 17 человек;
- город Ирпень — 30 человек;
- город Макаров — один человек;
- город Фастов — 20 человек;
- пгт Ворзель — четыре человека;
- пгт Гостомель — восемь человек;
- пгт Коцюбинское — 11 человек;
- пгт Ставище — один человек;
- город Кагарлык — 33 шесть человека;
- город Переяслав — семь шесть человек;
- пгт Рокитное — шесть человек;
- город Богуслав — два человека;
- город Яготин — два человека;
- пгт Иванков — два человека.
Лечение в стационарах проходят 188 пациентов, амбулатарное лечение дома проходят 835 человек.
Всего за время эпидемии в Киевской области излечились от коронавируса 173 человека, в том числе 16 детей. Жертвами коронавируса стали 22 человека.
За период карантина в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 тыс. 200 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 35 сообщений о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 5 тыс. 282 контактными лицами.