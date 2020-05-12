Коронавирус вернулся в страны, которые сняли карантин — DW

https://racurs.ua/n138048-voz-strany-kotorye-snyali-karantin-stolknulis-s-novymi-vspyshkami-covid-19.html

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Коронавирус вернулся в страны, которые ограничили или смягчили карантин. Эти государства столкнулись с новыми вспышками коронавируса. Всплеск заболеваемости снова зафиксировали в Южной Корее, Германии и Китае.

Об этом сообщает ВОЗ в лице гендиректора Тедроса Адана Гебреисуса. Он отметил, что в эти выходные появились «признаки вызовов, которые могут ожидать нас в будущем».

Слова Гебреисуса, который выступил на брифинге в Женеве, приводит CNN. Недавно в столице Южной Кореи Сеуле обнаружили более 100 новых случаев коронавируса. Их спровоцировал 29-летний мужчина с COVID-19, который посетил ночной клуб в начале мая. Он 1−2 мая посетил пять ночных клубов и бар в сеульском районе Итаевон. Впоследствии медики обнаружили 101 больного. Они заразились после посещения ночных клубов в Сеуле, Инчхоне и Кьонзи.

Кроме того, в Китае (впервые за месяц) вновь были обнаружены несколько случаев коронавируса. Германия столкнулась с всплеском заболеваемости вскоре после ослабления карантина: за 24 часа зарегистрировали 933 новых случая. Коэффициент размножения вируса в стране стал выше единицы. Это означает, что каждый больной заражает в среднем более одного человека.

Но есть и хорошие новости. По словам Гебреисуса, «во всех трех странах есть системы для выявления зараженных и реагирования на вспышки». Руководитель ВОЗ призвал следовать рекомендациям, которые на данный момент названы самым эффективным оружием в борьбе с пандемией. Разумеется, до тех пор, пока не появится вакцина.