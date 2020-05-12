ВООЗ: Країни, які зняли карантин, зіштовхнулися з новими спалахами COVID-19, фото — DW

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Коронавірус повернувся у країни, які обмежили чи пом’якшили карантин. Ці держави зіштовхнулися з новими спалахами коронавірусу. Сплеск захворюваності знову зафіксували в Південній Кореї, Німеччині та Китаї.

Про це повідомляє ВООЗ в особі гендиректора Тедроса Адана Гебреісуса. Він зазначив, що у ці вихідні з’явилися «ознаки викликів, які можуть бути попереду».

Слова Гебреісуса, який виступив на брифінгу в Женеві, наводить CNN. Нещодавно в столиці Південної Кореї Сеулі виявили понад 100 нових випадків коронавірусу. Їх спровокував 29-річний чоловік з COVID-19, який відвідав нічний клуб на початку травня. Він 1−2 травня відвідав п’ять нічних клубів і бар у сеульському районі Ітаєвон. Згодом медики виявили 101 хвору на коронавірус особу. Вони заразилися після відвідування нічних клубів в Сеулі, Інчхоні і Кьонзі.

Крім того, в Китаї (вперше за місяць) знову були виявлені кілька випадків коронавірусу. Німеччина зіштовхнулася зі сплеском захворюваності незабаром після ослаблення карантину: за 24 години зареєстрували 933 нових випадки. Коефіцієнт розмноження вірусу в країні став вищим від одиниці. Це означає, що кожен хворий заражає в середньому більше однієї людини.

Але є і хороші новини. За словами Гебреісуса, «у всіх трьох країнах є системи для виявлення заражених і реагування на спалахи». Керівник ВООЗ закликав дотримуватися рекомендацій, які на даний момент названі найефективнішою зброєю в боротьбі з пандемією. Зрозуміло, до тих пір, поки не з’явиться вакцина.