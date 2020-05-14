Google готує нововведення у Chrome, фото: GSMinfo

https://racurs.ua/ua/n138183-dlya-minimalistiv-ta-kolekcioneriv-u-chrome-z-yavytsya-mojlyvist-grupuvaty-vkladky-ta-vydilyaty.html

Ракурс

Google Chrome, популярний інтернет-браузер, незабаром отримає функцію групування вкладок та виділення їх певним кольором.

Ця функція вже доступна в Chrome Beta — тестовій версії браузера. Про це повідомляється у блозі компанії Google.

Є два типи людей: мінімалісти, у яких відкрито всього кілька вкладок, і колекціонери, у яких вкладок … значно більше, — зазначають автори блогу.

У компанії зазначають, що провели кількамісячне дослідження серед користувачів браузера, результати якого показали, що частина людей любить групувати вкладки у Chrome за темами, що, наприклад, допомагає в разі роботи над кількома проектами або перегляду кількох сайтів для покупок.

Водночас інші користувачі групують свої вкладки за тим, наскільки вони актуальні — «якнайшвидше», «на цьому тижні», «пізніше» тощо.

Тепер за допомогою простого клацання правою кнопкою миші ви зможете згрупувати свої вкладки разом та позначити їх певним іменем та кольором. Після того, як вкладки згруповані разом, їх можна буде перемістити та змінити їхній порядок на смужці вкладок, — наголошується у блозі.

Поява цього оновлення у стабільній версії Google Chrome очікується в травні, завантажити тестову версію можна за посиланням.

Нагадаємо, восени минулого року експеримент компанії Google викликав проблеми в роботі браузера Chrome.