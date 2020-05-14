Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость

Ракурс
Google готовит нововведение в Chrome, фото: GSMinfo

Для минималистов и «коллекционеров»: Google Chrome сможет группировать вкладки и выделять их цветом (ФОТО)

14 мая 2020, 15:01
999

Google Chrome, популярный интернет-браузер, вскоре получит функцию группировки вкладок и выделения их определенным цветом.

Эта функция уже доступна в Chrome Beta — тестовой версии браузера. Об этом сообщается в блоге Google.

Есть два типа людей: минималисты, у которых открыто всего несколько вкладок, и коллекционеры, у которых вкладок … значительно больше, — отмечают авторы блога.

В компании отмечают, что провели многомесячное исследование среди пользователей браузера, результаты которого показали, что часть людей любит группировать вкладки в Chrome по темам, что, например, помогает при работе над несколькими проектами или просмотре нескольких сайтов для покупок.

В то же время другие пользователи группируют свои вкладки по тому, насколько они актуальны — «как можно скорее», «на этой неделе», «позже» и другие.

Теперь с помощью простого щелчка правой кнопкой мыши вы сможете сгруппировать свои вкладки вместе и обозначить их определенным именем и цветом. После того, как вкладки сгруппированы вместе, их можно будет переместить и изменить их порядок на полоске вкладок, — отмечается в блоге.

Появление этого обновления в стабильной версии Google Chrome ожидается в мае, а пока можно загрузить тестовую версию.Новый способ работы с вкладками в Chrome, фото: Google



Новый способ работы с вкладками в Chrome, фото: Google

Напомним, осенью прошлого года эксперимент компании Google вызвал проблемы в работе браузера Chrome.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров