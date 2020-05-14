Google готовит нововведение в Chrome, фото: GSMinfo

https://racurs.ua/n138183-dlya-minimalistov-i-kollekcionerov-v-chrome-poyavitsya-vozmojnost-gruppirovat-vkladki.html

Ракурс

Google Chrome, популярный интернет-браузер, вскоре получит функцию группировки вкладок и выделения их определенным цветом.

Эта функция уже доступна в Chrome Beta — тестовой версии браузера. Об этом сообщается в блоге Google.

Есть два типа людей: минималисты, у которых открыто всего несколько вкладок, и коллекционеры, у которых вкладок … значительно больше, — отмечают авторы блога.

В компании отмечают, что провели многомесячное исследование среди пользователей браузера, результаты которого показали, что часть людей любит группировать вкладки в Chrome по темам, что, например, помогает при работе над несколькими проектами или просмотре нескольких сайтов для покупок.

В то же время другие пользователи группируют свои вкладки по тому, насколько они актуальны — «как можно скорее», «на этой неделе», «позже» и другие.

Теперь с помощью простого щелчка правой кнопкой мыши вы сможете сгруппировать свои вкладки вместе и обозначить их определенным именем и цветом. После того, как вкладки сгруппированы вместе, их можно будет переместить и изменить их порядок на полоске вкладок, — отмечается в блоге.

Появление этого обновления в стабильной версии Google Chrome ожидается в мае, а пока можно загрузить тестовую версию.

Напомним, осенью прошлого года эксперимент компании Google вызвал проблемы в работе браузера Chrome.