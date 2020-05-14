https://racurs.ua/n138181-piratstvo-v-ukraine-procvetaet-kompaniya-darnica-nezakonno-ispolzuet-torgovuu-marku.html

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Борьба с нарушителями закона о праве интеллектуальной собственности в Украине идет уже который год. И хотя в сфере авторского права уже видны определенные достижения, компании-владельцы известных торговых марок часто не могут добиться в судах ни решения о запрете на использование их ТМ, ни компенсации за недополученную прибыль от деятельности «пиратов», пишет издание «Деньги».

В статье отмечается, что в стране регулярно фиксируются случаи «пиратства» в сфере торговых марок, которые попросту используют другие компании. Иногда в краденных марках меняются буквы или добавляются слова, но часто ворованная ТМ используется в ее изначальном оригинальном виде.

«Использование торговой марки — это попытка продать более дешевый товар по более дорогой цене. Хорошая торговая марка существенно увеличивает объем продаж. Это фактически использование чужой деловой репутации, не надо вкладывать в маркетинг, можно просто снимать сливки», — цитирует издание мнение адвоката, управляющего партнера патентно-юридического агентства «Дубинский & Ошарова» Михаила Дубинского.

Журналисты приводят ситуацию с торговой маркой «Корвалол» в качестве примера пиратства, когда одна компания нелегально использует интеллектуальную собственность другой (права на ТМ «Корвалол» принадлежат компании «Фармак»).

Заместитель директора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН Украины Александр Дорошенко сообщил, что одна из историй такого нелегального использования торговой марки связана с фармацевтическим рынком, а конкретно — с препаратом «Корвалол».

«Исторически ситуация сложилась так, что при Советском Союзе это лекарственное средство было создано на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. Ломоносова, который со временем стал акционерным обществом «Фармак». И в мае 1993 года «Фармак» подал заявку на получение свидетельства на торговую марку «Корвалол». В одной заявке были представлены два варианта собственно записи — кириллицей и латиницей. Они получили свидетельство, стоит отметить, что они были в Украине единственным производителем этого лекарственного средства и при Советском Союзе, и в период независимости. Но поскольку само по себе лекарственное средство достаточно популярно, то другие производители фармацевтической продукции решили, что они могут попробовать использовать этот знак, однако зарегистрировать на себя. Это была, в частности, ЧАО «Фармацевтическая фирма Дарница», — отметил в одном из интервью Александр Дорошенко, пишут авторы статьи.

В материале издания «Деньги» также сообщается об истории с маркой «Цитрамон», которую производила компания «Здоровье», однако «Дарница» подала в суд и выиграла его — компания «Здоровье», согласно решению суда, не может выпускать «Цитрамон-Здоровье». И в споре за «Цитрамон» компания «Дарница» использует те же самые аргументы, против которых категорически выступает в споре по ТМ «Корвалол».

«Позиция «Дарницы» по отношению к «Цитрамон-Здоровье» — это двойные стандарты. Там, где компании «Дарница» выгодно отстаивать одну позицию, она ее отстаивает нашими словами, а где невыгодно, она придумывают основания, чтобы получить право на незаконное использование нашей торговой марки. Тем более мы объясняем: нет монополии на препарат, есть на рынке аналоги с другим названием, единственная компания «Дарница» использует наше обозначение и считает это законным. Тогда как «Цитрамон-Здоровье» — считает незаконным. В одном деле одна позиция, в другом — другая», — цитируют журналисты мнение директора по правовому обеспечению ПАО «Фармак» Дмитрия Таранчука.

Как ранее сообщалось, использование торговой марки «Корвалол», владельцем которой является АО «Фармак», в составе торговой марки «Корвалол-Дарница» и регистрация последней ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» не являются правомерными. Такое мнение озвучила Елена Штефан, доктор юридических наук, комментируя выводы проведенного научного анализа.