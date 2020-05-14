Владимир Зеленский. Фото: DW

https://racurs.ua/n138182-zelenskiy-nazval-usloviya-otkrytiya-neprodovolstvennyh-rynkov.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что непродовольственные рынки уже можно открывать, но лишь при соблюдении определенных правил.

Об этом Зеленский заявил во время сегодняшнего традиционного совещания, на котором с представителями Кабмина и основных государственных ведомств обсуждались вопросы противодействия распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент сказал, что если в стране работают продовольственные рынки, то надо открывать и непродовольственные. Но они могут быть открыты лишь в том случае, если руководство рынков сможет обеспечить выполнение всех мер безопасности, чтобы минимизировать вероятность заражения коронавирусом как продавцов, так и покупателей.

Во время совещания также был поднят вопрос выплаты надбавок медикам за апрель месяц. Зеленский поручил проконтролировать выплаты, чтобы все врачи, которые занимаются лечением больных коронавирусом, получили обещанную надбавку в размере 300% от оклада.

Как ранее писал «Ракурс», Виталий Кличко сообщил, что в Киеве работает 31 продовольственный рынок. Также открылись стоматологические кабинеты.