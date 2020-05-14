Единый портал сообщений для обличителей коррупции хочет создать НАПК. Фото: Getty Images

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Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подготовили законопроект № 3450, который предлагает создать Единый портал сообщений для обличителей коррупции.

Законопроект № 3450 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей» зарегистрировали в Раде нардепы от «Слуги народа» Галина Янченко, Александр Ткаченко, Иван Шинкаренко и другие. Об этом сообщается на сайте Рады.

Отмечается, что действующее законодательство обязывает все государственные органы создать защищены анонимные каналы связи для сообщений обличителей о коррупции. Однако создавать такие каналы в каждом государственном органе — это долго и дорого, поэтому нардепы предлагают создать Единый портал сообщений для обличителей.

Если закон примут, то подавать сообщения о возможных фактах коррупции или связанных с коррупцией правонарушений можно будет через открытый для круглосуточного доступа портал и специальные телефонные линии. Такие обращения предварительно будут рассматривать в течение 10 дней со дня внесения этой информации в Единый портал сообщений для обличителей.

Работу по созданию Единого портала сообщений для обличителей будет вести НАПК. Ожидается, что саму систему профинансируют за счет технической помощи, не используя деньги из госбюджета.

В то же время, если законопроект будет принят, НАПК больше не сможет обращаться в суд с иском в интересах обличителя. Таким образом НАПК больше не будет обеспечивать правовую и другую защиту обличителей, эту функцию возложат на систему бесплатной правовой помощи.

Как сообщалось, Гео Лерос, парламентарий от фракции «Слуга народа», который обвинил главу офиса Зеленского Андрея Ермака в «торговле» государственными должностями с помощью своего брата и обнародовал ряд видеозаписей разговоров Ермака-младшего, имеет право на получение вознаграждения в случае разоблачения коррупционного преступления на сумму свыше 10 млн грн.