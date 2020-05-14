Єдиний портал повідомлень викривачів корупції хоче створити НАЗК. Фото: Getty Images

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Ракурс

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) підготували законопроект № 3450, який пропонує створити Єдиний портал повідомлень викривачів корупції.

Законопроект № 3450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів» зареєстрували у Раді нардепи від «Слуги народу» Галина Янченко, Олександр Ткаченко, Іван Шинкаренко та інші. Про це повідомляється на сайті Ради.

Зазначається, що діюче законодавство зобов’язує всі державні органи створити захищені анонімні канали зв’язку для повідомлень викривачів про корупцію. Проте створювати такі канали у кожному державному органі — це довго та дорого, тому нардепи пропонують створити Єдиний портал повідомлень викривачів.

Якщо закон ухвалять, то подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень буде здійснюватися через відкритий для цілодобового доступу портал та спеціальні телефонні лінії. Такі звернення попередньо розглядатимуть протягом 10 днів із дня внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Роботу зі створення Єдиного порталу повідомлень викривачів буде вести НАЗК. Очікується, що саму систему профінансують коштом технічної допомоги, не використовуючи гроші держбюджету.

Водночас, якщо законопроект буде прийнятий, НАЗК більше не зможе звертатися до суду з позовом в інтересах викривача. Таким чином НАЗК більше не буде забезпечувати правовий та інший захист викривачів, цю функцію покладуть на систему безоплатної правової допомоги.

Як повідомлялося, Гео Лерос, парламентар від фракції «Слуга народу», котрий звинуватив очільника офісу Зеленського Андрія Єрмака у «торгівлі» державними посадами через свого брата та оприлюднив низку відеозаписів розмов Єрмака-молодшого, має право на отримання винагороди у разі викриття корупційного злочину на суму понад 10 млн грн.