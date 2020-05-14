Новини України: екс-генпрокурор заявив, що Венедіктова програла б чесний конкурс в ДБР

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Венедіктова програла б чесний конкурс в ДБР — Рябошапка про некомпетентність генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n138179-venediktova-prograla-b-chesnyy-konkurs-v-dbr-ryaboshapka-pro-nekompetentnist-genprokurora.htmlРакурс
Ірина Венедіктова, глава Офісу генпрокурора, програла б конкурс на посаду очільника Держбюро розслідувань. На думку екс-генпрокурора Руслана Рябошапки, Венедіктова «не зовсім добре» розбирається в кримінальному процесі.
Вона не має необхідних якостей — ані моральних, ані професійних, щоб цей конкурс виграти. І, в принципі, її похід у Верховний суд це показав (свого часу Венедіктова не зуміла пройти конкурс на посаду судді ВС — ред.)… Просто Венедіктова не зовсім добре розбирається в кримінальному процесі, — розповів Рябошапка в інтерв’ю LB.ua.
На його думку, Венедіктова пішла на посаду генпрокурора, оскільки мала амбіції, а також розуміння того, що прозорий конкурс на глави ДБР вона б не виграла.
Мабуть, амбіція. Розуміння того, що конкурс на керівника ДБР вона б не виграла, якби він був чесний і прозорий, — додав Рябошапка.
Колишній чиновник висловив переконання, що у Зеленського «вже ніхто не сумнівається, що в Офісі генпрокурора все погано». Також Рябошапка вважає, що кар'єра Венедіктової не буде тривалою. На його думку, нині Володимира Зеленського влаштовує, що Венедиктова очолює Офіс генпрокурора, а її найближчий соратник — виконує обов’язки глави ДБР.
Абсолютно (влаштовує — ред.). Сьогодні Зеленського це може влаштовувати, проте завтра він може зненацька змінити генерального прокурора і керівника ДБР. Так, як це було з міністрами: три тижні влаштовували, а потім — перестали влаштовувати. Це типово для цієї влади, — резюмував Рябошапка.