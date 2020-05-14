Новини України: Рябошапка розповів про “дику” історію з Венедіктовою і Зеленським та реванш у прокуратурі

https://racurs.ua/ua/n138175-ryaboshapka-rozpoviv-pro-dyku-istoriu-z-venediktovou-i-zelenskym-ta-revansh-u-prokuraturi.html

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Руслан Рябошапка, колишній очільник Офісу генпрокурора, не виключає «відкату» реформи органів прокуратури. За його словами, під керівництвом Ірини Венедіктової до прокуратури повертаються особи, які були звільнені під час переатестації.

Мене турбує можливий «відкат» у реформі органів прокуратури. Вже призначаються особи, які були звільнені під час переатестації. Всі ці люди мають негативну репутацію і вони не пройшли перевірку на доброчесність… Реванш може мати місце, і власне справи Катерини Гадзюк і Сергія Стерненка можуть бути індикаторами цього. Найбільше мене непокоїть можливе згортання реформи прокуратури, — розповів Рябошапка в інтерв’ю «Радіо НВ».

Окрім цього, колишній генпрокурор розповів про «дику» історію з президентом Володимиром Зеленським та Іриною Венедіктовою, яка передувала його звільненню.

Це була нереально «дика» історія. Мій колега потім дзвонив та вибачався за поведінку Венедиктової… Вона на зустрічі з президентом в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності. Розмова взагалі стосувалася іншого, Зеленський дуже здивувався… Якщо вона при мені такі речі президенту говорить, можна уявити, що відбувається без мене, — заявив Рябошапка в інтерв’ю LB.ua.

Колишній високопосадовець назвав Венедіктову — однією з тих, хто постійно «вкладав» у вуха Зеленському і очільнику Офісу президента про необхідність заміни генпрокурора.