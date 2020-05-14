Новости Украины: Рябошапка рассказал о «дикой» истории с Венедиктовой и Зеленским

https://racurs.ua/n138175-ryaboshapka-rasskazal-o-dikoy-istorii-s-venediktovoy-i-zelenskim.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, бывший глава Офиса генпрокурора, не исключает «отката» реформы органов прокуратуры. По его словам, под руководством Ирины Венедиктовой в прокуратуру возвращаются лица, которые были уволены во время переаттестации.

Меня беспокоит возможный «откат» в реформе органов прокуратуры. Уже назначаются лица, которые были уволены во время переаттестации. У всех этих людей негативная репутация и они не прошли проверку на добропорядочность… Реванш может состоятся, и по сути дела Екатерины Гадзюк и Сергея Стерненка могут быть его индикаторами. Больше всего меня беспокоит возможное сворачивание реформы прокуратуры, — рассказал Рябошапка в интервью «Радио НВ».

Кроме этого, бывший генпрокурор рассказал о «дикой» истории с президентом Владимиром Зеленским и Ириной Венедиктовой, которая предшествовала его увольнению.

Это была нереально «дикая» история. Мой коллега потом звонил и извинялся за поведение Венедиктовой… Она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии. Разговор вообще касался другого, Зеленский очень удивился… Если она при мне такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходило без меня, — заявил Рябошапка в интервью LB.ua.





Бывший чиновник назвал Венедиктову — одной из тех, кто постоянно «вкладывал» в уши Зеленскому и главе Офиса президента о необходимости смены генпрокурора.

Мол, «идет весна, нужны посадки», а генпрокурор тормозит дела, которые они «быстро и эффективно расследовали». В частности, против Порошенко. Теперь они могут сделать все, что обещали, — полагает Рябошапка.