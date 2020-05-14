Новости: у Зеленского хаос в госполитике, Порошенко был более проукраинским — Рябошапка

https://racurs.ua/n138162-u-zelenskogo-net-edinstva-v-gospolitike-poroshenko-byl-bolee-proukrainskim-ryaboshapka.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, экс-генпрокурор Украины, заявил о более сильной проукраинской позиции предыдущего президента Петра Порошенко, нежели у действующего главы государства Владимира Зеленского. Также, по словам Рябошапки, у представителей власти Зеленского нет четкого видения того, что происходило во время Революции достоинства.

Сегодня у власти нет четкого видения и четких оценок происходящего шесть лет назад и куда двигаться дальше. Поэтому мы видим хаотичные действия представителей власти… в один день раздаются заявления о реванше (сил президента-беглеца Януковича — ред.), о необходимости привлекать к ответственности участников Майдана, а на следующий день эти заявления опровергаются прямо противоположными тезисами. То есть нет единства в государственной политике, — заявил Рябошапка в интервью «Радио НВ».

По его мнению, при президентстве Порошенко власть занимала более четкую проукраинскую позицию.

Надо отдать должное, это (единство в политике — ред.) было при прошлом президенте. Его позиция о поддержке всего украинского в государственной политике и государственном строительстве была сильнее, — отметил Рябошапка.





Кроме этого, бывший генпрокурор добавил, что ему не нравится то, что происходит в ГБР с расследованием преступлений Майдана. Он не исключает, что ситуация с делами Майдана связана с «паузой в назначении постоянного руководителя ГБР». Также Рябошапка полагает, что ГБР лучше избавиться от экс-адвоката Януковича Александра Бабикова, поскольку при определенных условиях у него может возникнуть конфликт интересов.

Как ранее писал «Ракурс», Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генпрокурором Рябошапкой.