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Новини: у Зеленського хаос у держполітиці, Порошенко був більш проукраїнським - Рябошапка

У Зеленського немає єдності у державній політиці, Порошенко був більш проукраїнським — Рябошапка

14 тра 2020, 11:46
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Руслан Рябошапка, екс-генпрокурор України, заявив про сильнішу позицію попереднього президента Петра Порошенка щодо підтримки «всього українського», аніж у чинного глави держави Володимира Зеленського. Також, за словами Рябошапки, у представників влади немає чіткого бачення того, що відбувалося під час Революції гідності.

Сьогодні у влади немає чіткого бачення і чітких оцінок того, що відбувалося шість років тому і куди рухатися далі. Тому ми бачимо хаотичні спарадичні дії представників влади… Одного дня лунають заяви щодо реваншу (сил президента-втікача Януковича — ред.), щодо необхідності притягувати до відповідальності учасників Майдану, наступного дня ці заяви спростовуються прямо протилежними тезами. Тобто немає єдності в державній політиці, — заявив Рябошапка в інтерв Радіо НВ.

На думку Рябошапки, за президентства Порошенка влада займала більш чітку проукраїнську позицію.

Треба віддати належне, ця (єдність у політиці — ред.) була за попередника, за минулого президента. Його позиція щодо українськості і підтримки всього українського в державній політиці і державному будівництві була сильнішою, — зазначив Рябошапка.



Окрім цього, колишній генпрокурор додав, що йому не подобається те, що відбувається у ДБР з розслідуванням злочинів Майдану. Він не виключає, що ситуація зі справами Майдану пов’язана із «паузою у призначенні постійного керівника ДБР». Також Рябошапка вважає за краще позбутися екс-адвоката Януковича Олександра Бабікова з лав Держбюро розслідувань, оскільки за певних умов у нього може виникнути конфлікт інтересів.

Як раніше писав «Ракурс», Вищий антикорупційний суд зобов’язав САП відкрити кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генпрокурором Рябошапкою.

Джерело: Ракурс


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