Новини: у Зеленського хаос у держполітиці, Порошенко був більш проукраїнським - Рябошапка

https://racurs.ua/ua/n138162-u-zelenskogo-nemaie-iednosti-u-derjavniy-polityci-poroshenko-buv-bilsh-proukrayinskym-ryaboshapka.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, екс-генпрокурор України, заявив про сильнішу позицію попереднього президента Петра Порошенка щодо підтримки «всього українського», аніж у чинного глави держави Володимира Зеленського. Також, за словами Рябошапки, у представників влади немає чіткого бачення того, що відбувалося під час Революції гідності.

Сьогодні у влади немає чіткого бачення і чітких оцінок того, що відбувалося шість років тому і куди рухатися далі. Тому ми бачимо хаотичні спарадичні дії представників влади… Одного дня лунають заяви щодо реваншу (сил президента-втікача Януковича — ред.), щодо необхідності притягувати до відповідальності учасників Майдану, наступного дня ці заяви спростовуються прямо протилежними тезами. Тобто немає єдності в державній політиці, — заявив Рябошапка в інтерв'ю Радіо НВ.

На думку Рябошапки, за президентства Порошенка влада займала більш чітку проукраїнську позицію.

Треба віддати належне, ця (єдність у політиці — ред.) була за попередника, за минулого президента. Його позиція щодо українськості і підтримки всього українського в державній політиці і державному будівництві була сильнішою, — зазначив Рябошапка.





Окрім цього, колишній генпрокурор додав, що йому не подобається те, що відбувається у ДБР з розслідуванням злочинів Майдану. Він не виключає, що ситуація зі справами Майдану пов’язана із «паузою у призначенні постійного керівника ДБР». Також Рябошапка вважає за краще позбутися екс-адвоката Януковича Олександра Бабікова з лав Держбюро розслідувань, оскільки за певних умов у нього може виникнути конфлікт інтересів.

Як раніше писав «Ракурс», Вищий антикорупційний суд зобов’язав САП відкрити кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генпрокурором Рябошапкою.