Ломбарды в Украине. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138174-nacbank-razreshit-lombardam-obmenivat-valutu-i-perevodit-dengi-bez-otkrytiya-schetov-infografika.html

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Работу ломбардов в Украине будет по-новому регулировать Национальный банк. Нацбанк опубликовал ключевые цели нового регулирования, среди них — расширение возможностей для ломбардов и защита прав людей, которые пользуются их услугами.

Так, ломбарды в Украине смогут осуществлять наличный обмен валют и перевод денежных средств без открытия счетов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также НБУ рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества. В таком случае, если заемщик не сможет выплатить полную задолженность перед ломбардом с учетом процентов, его долг будет погашен за счет залога. Никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.

Нацбанк планирует повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования. Ломбард должен будет подготовить памятку для клиентов, где условия кредитования будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.

Кроме того, ломбарды получат право предоставлять прочие сопутствующие услуги или осуществлять другую хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финансовых услуг. При этом останется требование в отношении кредитования только под залог имущества. Нацбанк также хочет упростить требования к ломбардам относительно помещения и места предоставления услуг, безопасности, отчетности и учета документов.

Отметим, как писал «Центр журналистских расследований», одной из сетей ломбардов в Украине с 2015 года владел нынешний спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Перед выборами он переписал свою долю на жену Юлию Чайку, однако, как отмечается, во время карантина продолжал лоббировать их работу. Так, сначала Кабмин запретил работать ломбардам на время введенных ограничений. Однако уже в апреле не без давления Разумкова правительство разрешило ломбардам работать и во время карантина, сообщают источники.

Напомним, в Национальном банке считают, что в ближайшие месяцы в Украине рост цен умеренно ускорится из-за мартовского ослабления гривны. Также Нацбанк прогнозирует во втором квартале 2020 года ускорение инфляции, однако расти она будет довольно медленно и будет находиться в пределах 5−6% в конце года.