Глава НАБУ Артем Сытник. Фото: stopcor.org

https://racurs.ua/n138173-nardepy-poprosyat-ksu-priznat-nekonstitucionnym-ukaz-poroshenko-o-naznachenii-sytnika-direktorom.html

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Народные депутаты обратятся в Конституционный суд Украины с представлением относительно конституционности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Под обращением в КСУ подписались уже более 50 народных депутатов. Служителям Фемиды направят документ 14 мая. Об этом сообщил народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в Facebook.

Собрал 50+ подписей под обращением в Конституционный суд для признания неконституционности указа президента Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ (218/2015). Сегодня обращение поступит в КС, — говорится в сообщении.

На своей странице в соцсети Дубинский опубликовал фотографию документа. В представлении отмечается, что парламентарии считают, что вышеупомянутый указ не соответствует требованиям нескольких статей Конституции Украины. Также говорится о том, что президент Порошенко, который подписал документ, мог выйти за пределы своей конституционной компетенции.

Напомним, 28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Ранее сообщалось, что группа послов стран «Большой семерки» предупредила, что Украина потеряет международную поддержку со стороны стран G7, если будут приняты изменения в закон о НАБУ.