Глава НАБУ Артем Ситник. Фото: stopcor.org

https://racurs.ua/ua/n138173-nardepy-poprosyat-ksu-vyznaty-nekonstytuciynym-ukaz-poroshenka-pro-pryznachennya-sytnyka.html

Ракурс

Народні депутати звернуться до Конституційного суду України з поданням щодо конституційності указу п’ятого президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Під зверненням до КСУ підписалися вже понад 50 народних депутатів. Служителям Феміди направлять документ 14 травня. Про це повідомив народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський у Facebook.

Зібрав 50+ підписів під зверненням до Конституційного суду для визнання неконституційності указу президента Порошенка щодо призначення Ситника директором НАБУ (218/2015). Сьогодні звернення надійде до КС, — йдеться в повідомленні.

На своїй сторінці у соцмережі Дубінський оприлюднив світлину документу. У поданні зазначається, що парламентарі вважають, що вищезгаданий указ не відповідає вимогам декількох статей Конституції України. Також йдеться про те, що президент Порошенко, який підписав документ, міг вийти за межі своєї конституційної компетенції.

Нагадаємо, 28 квітня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Раніше повідомлялося, що група послів країн «Великої сімки» попередила, що Україна втратить міжнародну підтримку з боку країн G7, якщо будуть прийняті зміни до закону про НАБУ.