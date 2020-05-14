Дмитро Кулеба, фото: «Інтерфакс-Україна»

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Переговори щодо Донбасу, які вчора в Берліні проводила німецька сторона із заступником глави адміністрація президента РФ Дмитром Козаком, не відбувалися за спиною України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це в коментарі агентству «РБК-Україна».

За словами міністра, Козака запросили на переговори у Берліні через відсутність прогресу у виконанні мінських угод, а також у зв’язку з активним підходом української сторони, яка, зокрема, висунула ініціативу щодо підвищення рівня представництва Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Очевидно, що справа зрушиться з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч, — заявив міністр.

Кулеба наголосив, що Україна заздалегідь знала про візит Козака до Берліну і буде знати про його результати.

У нас з партнерами діє правило — ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які іграх за нашою спиною не йдеться, — зазначив очільник МЗС.





Козак вчора, коментуючи російським ЗМІ результати берлінських переговорів, заявив, що «була досягнута домовленість про подальші взаємні дії». На його думку, ці консультації «дадуть додатковий поштовх» для більш інтенсивних переговорів ТКГ щодо Донбасу та переговорів у так званому нормандському форматі (Франція, Німеччина, Україна та Росія).

Нагадаємо, минулого тижня у фракції «Голос» розкритикували зміни у ТКГ. Керівник фракції Сергій Рахманін запропонував назвати реформовану Зеленським ТКГ «Товариством колективного геморою».