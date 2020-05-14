МИД прокомментировал вчерашние российско-немецкие переговоры по Донбассу, фото: Укринформ

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Переговоры по Донбассу, которые вчера в Берлине проводила немецкая сторона с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, не происходили за спиной Украины.

Украина заранее знала о визите Козака в Берлин и будет знать о его результатах. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом в комментарии «РБК-Украина».

По словам министра, Козака пригласили на переговоры в Берлине из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая, в частности, выдвинула инициативу по повышению уровня представительства Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча, — заявил министр.

У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет, — отметил глава МИД.





Козак вчера, комментируя российским СМИ результаты берлинских переговоров, заявил, что «была достигнута договоренность о дальнейших взаимных действиях». По его мнению, эти консультации «дадут дополнительный толчок» для более интенсивных переговоров ТКГ по Донбассу и переговоров в так называемом нормандском формате (Франция, Германия, Украина и Россия).

Напомним, на прошлой неделе во фракции «Голос» раскритиковали изменения в ТКГ. Руководитель фракции Сергей Рахманин предложил назвать реформированную Зеленским ТКГ «Товариществом коллективного геморроя».