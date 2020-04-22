Минские переговоры: в ТКГ создали группу по восстановлению контроля над границей на Донбассе, фото — Главком

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Мир на Донбассе был темой нового заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Сегодня стороны обсудили списки на новый обмен, открытие двух КПВВ, а также создали рабочую группу для восстановления контроля Киева над госграницей на Донбассе.

ТКГ провела очередную встречу в режиме видеоконференции, сообщает сайт президента Украины.

Представители Украины инициировали создание рабочей группы, которая будет разрабатывать механизм восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. В группу вошли представители пограничных и таможенных служб Украины и РФ.

Об этом договорились на декабрьском саммите лидеры «нормандской четверки» в Париже. Возможность создания таких групп предусмотрена в Комплексе мер по выполнению минских соглашений.

В подгруппе по безопасности продолжалась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. Пресс-служба Банковой не сообщает о конкретных результатах этих переговоров.

В гуманитарной подгруппе обсуждали формирование списков для нового освобождения удерживаемых лиц. Участники ТКГ намерены активизировать открытие двух новых КПВВ на линии разграничения — возле Золотого и Счастья в Луганской области.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель требовал, чтобы Украина как можно скорее предоставила оккупированным территориям Донбасса особый статус.