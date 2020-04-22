Особый статус Донбасса: Путин пожаловался Меркель, что Киев не выполняет "нормандские договоренности", фото — Bundeskanzlerin

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Особый статус Донбасса обсудили сегодня во время телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.

Путин и Меркель разговаривали о пандемии коронавируса, но российский лидер решил обсудить и конфликт в Украине, сообщает Еuropapress со ссылкой на официальных лиц Берлина.

Оба лидера положительно оценили новый обмен между Киевом и террористами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Акцентирована необходимость последовательной реализации минского комплекса мер и решений, который приняли на саммитах в «нормандском» формате, — так написал о разговоре сайт Кремля.



Путин во время разговора настаивал на том, что Киев должен выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса.

Напомним, что последним заметным шагом в ходе переговоров в ТКГ в Минске стала договоренность о создании так называемой консультативной группы. Париж и Берлин идею о формировании консультативного совета с боевиками заблокировали.